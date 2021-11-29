Новий рік вже близько: рецепт різдвяного штоллену від Лізи Глинської
Переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як приготувати смачний лимонний пиріг, поділилася двома рецептами різдвяної та новорічної випічки — штоллену.
«Саме час для початку приготування штоллену. Адже чим довше він дозріває після випікання, тим смачнішим стає», — нагадала кулінарка і виклала рецепти в Instagram .
1. Рецепт 1.
Інгредієнти:
- Сухофрукти в ромі:
- -150 г світлих родзинок,
- -150 г темних родзинок,
- - 100 г журавлини,
- - 200 мл чорного рому.
- Опара
- - 200 г борошна,
- - 200 мл теплого молока,
- - 2 г свіжих пресованих дріжджів.
- Тісто:
- - 400 г опари,
- - 450 г борошна,
- - 180 г розм'якшеного вершкового масла (жирність не менше 82%, 1 частина),
- - 200 г розм'якшеного вершкового масла (жирність не менше 82%, 2 частина),
- - 60 мл молока (трохи теплого),
- - 30 г свіжих пресованих дріжджів,
- - 110 г цукру
- - цедра одного лимону,
- - цедра одного апельсину,
- 3 г порошку кориці,
- 4 г солі.
- Додатково:
- - 100 г топленого вершкового масла,
- - 150 г цукрової пудри.
Рецепт 2 (сирний)
Інгредієнти:
- 200 г вершкового масла (розм'якшеного),
- 150 г цукру,
- 200 г сиру (жирність 5−9%),
- 100 г яєць,
- цедра лимону,
- цедра апельсину,
- 10 г розпушувача,
- 500 г борошна,
- 250 г світлих родзинок,
- 200 г сушених чорниць,
- 150 мл чорного рому.
- Додатково:
- - 200 г розтопленого вершкового масла,
- - 200 г цукрової пудри.
Процес приготування кулінарка зняла на відео — дивіться у «каруселі».
Раніше Ліза Глинська поділилася нескладним рецептом яблук у сирному тесті.
Фото — скріншот.144
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