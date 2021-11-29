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Новий рік вже близько: рецепт різдвяного штоллену від Лізи Глинської

11:52 29 листопада 2021
Штоллен

Переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як приготувати смачний лимонний пиріг, поділилася двома рецептами різдвяної та новорічної випічки — штоллену.

«Саме час для початку приготування штоллену. Адже чим довше він дозріває після випікання, тим смачнішим стає», — нагадала кулінарка і виклала рецепти в Instagram .

1. Рецепт 1.

Інгредієнти:

  • Сухофрукти в ромі:
  • -⁣150 г світлих родзинок,
  • -150 г темних родзинок,
  • - 100 г журавлини,
  • - 200 мл чорного рому.
  • Опара
  • - 200 г борошна,
  • - 200 мл теплого молока,
  • - 2 г свіжих пресованих дріжджів.
  • Тісто:
  • - 400 г опари,⁣
  • - 450 г борошна, ⁣
  • - 180 г розм'якшеного вершкового масла (жирність не менше 82%, 1 частина)⁣,
  • - 200 г розм'якшеного вершкового масла (жирність не менше 82%, 2 частина),⁣
  • - 60 мл молока (трохи теплого)⁣,
  • - 30 г свіжих пресованих дріжджів,
  • - 110 г цукру ⁣
  • - цедра одного лимону,⁣
  • - цедра одного апельсину,⁣
  • 3 г порошку кориці,⁣
  • 4 г солі.⁣⁣
  • Додатково:⁣
  • - 100 г топленого вершкового масла, ⁣
  • - 150 г цукрової пудри.

Рецепт 2 (сирний)
Інгредієнти:

  • ⁣200 г вершкового масла (розм'якшеного)⁣,
  • 150 г цукру, ⁣
  • 200 г сиру (жирність 5−9%)⁣,
  • 100 г яєць, ⁣
  • цедра лимону⁣,
  • цедра апельсину,⁣
  • 10 г розпушувача, ⁣
  • 500 г борошна,⁣
  • 250 г світлих родзинок,⁣
  • 200 г сушених чорниць,⁣
  • 150 мл чорного рому⁣.⁣
  • Додатково:⁣
  • - 200 г розтопленого вершкового масла,
  • - 200 г цукрової пудри.

Процес приготування кулінарка зняла на відео — дивіться у «каруселі».

Раніше Ліза Глинська поділилася нескладним рецептом яблук у сирному тесті.

Фото — скріншот.

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