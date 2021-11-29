Новий рік вже близько: рецепт різдвяного штоллену від Лізи Глинської

Переможниця та суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як приготувати смачний лимонний пиріг, поділилася двома рецептами різдвяної та новорічної випічки — штоллену.

«Саме час для початку приготування штоллену. Адже чим довше він дозріває після випікання, тим смачнішим стає», — нагадала кулінарка і виклала рецепти в Instagram .

1. Рецепт 1. Інгредієнти: Сухофрукти в ромі:

-⁣150 г світлих родзинок,

-150 г темних родзинок,

- 100 г журавлини,

- 200 мл чорного рому.

Опара

- 200 г борошна,

- 200 мл теплого молока,

- 2 г свіжих пресованих дріжджів.

Тісто:

- 400 г опари,⁣

- 450 г борошна, ⁣

- 180 г розм'якшеного вершкового масла (жирність не менше 82%, 1 частина)⁣,

- 200 г розм'якшеного вершкового масла (жирність не менше 82%, 2 частина),⁣

- 60 мл молока (трохи теплого)⁣,

- 30 г свіжих пресованих дріжджів,

- 110 г цукру ⁣

- цедра одного лимону,⁣

- цедра одного апельсину,⁣

3 г порошку кориці,⁣

4 г солі.⁣⁣

Додатково:⁣

- 100 г топленого вершкового масла, ⁣

- 150 г цукрової пудри.

Рецепт 2 (сирний)

Інгредієнти: ⁣ ⁣200 г вершкового масла (розм'якшеного)⁣,

150 г цукру, ⁣

200 г сиру (жирність 5−9%)⁣,

100 г яєць, ⁣

цедра лимону⁣,

цедра апельсину,⁣

10 г розпушувача, ⁣

500 г борошна,⁣

250 г світлих родзинок,⁣

200 г сушених чорниць,⁣

150 мл чорного рому⁣.⁣

Додатково:⁣

- 200 г розтопленого вершкового масла,

- 200 г цукрової пудри.

Процес приготування кулінарка зняла на відео — дивіться у «каруселі».

Раніше Ліза Глинська поділилася нескладним рецептом яблук у сирному тесті.

Фото — скріншот.

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