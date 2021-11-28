Мариновані печериці за 10 хвилин: простий та швидкий рецепт

Після того, як ресурс «Копилка рецептов» поділився способом приготування крем-супу з печерицями, кулінарний Telegram-канал «Вкусно поедим» опублікував простий та швидкий рецепт маринованих печериць.

Їх можна приготувати за 10 хвилин.

Інгредієнти: - Печериці — 500 гр

- Рослинна олія — 30 мл

- Оцет (9%) — 2 ст. л

- Чорний перець (горошком) — 10 гр

- Цукор — 1 ч. л

- Лавровий лист — 2 шт

- Часник — 3 зубчики

- Вода — 50 мл

- Сіль — 1 ч. л Приготування: 1. Все складаємо в каструлю та варимо 5 хвилин після закипання. 2. Остуджуємо, додаємо цибульку і можна відразу їсти (якщо залишити на ніч, то з ранку буде ще смачніше).

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий телеведучий Руслан Сенічкін поділився рецептом смачної кольорової капусти з печерицями у вершках.

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