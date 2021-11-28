Мариновані печериці за 10 хвилин: простий та швидкий рецепт
Після того, як ресурс «Копилка рецептов» поділився способом приготування крем-супу з печерицями, кулінарний Telegram-канал «Вкусно поедим» опублікував простий та швидкий рецепт маринованих печериць.
Їх можна приготувати за 10 хвилин.
Інгредієнти:
- Печериці — 500 гр
- Рослинна олія — 30 мл
- Оцет (9%) — 2 ст. л
- Чорний перець (горошком) — 10 гр
- Цукор — 1 ч. л
- Лавровий лист — 2 шт
- Часник — 3 зубчики
- Вода — 50 мл
- Сіль — 1 ч. л
Приготування:
1. Все складаємо в каструлю та варимо 5 хвилин після закипання.
2. Остуджуємо, додаємо цибульку і можна відразу їсти (якщо залишити на ніч, то з ранку буде ще смачніше).
Як писали «ФАКТИ», раніше відомий телеведучий Руслан Сенічкін поділився рецептом смачної кольорової капусти з печерицями у вершках.145
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