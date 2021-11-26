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М'ясне наприкінці осені — не обов'язково: ресторатор Дмитро Борисов поділився рецептом кавуна на грилі з мациком та козячим сиром

16:12 26 листопада 2021
Кавун

Шеф-кухар Дмитро Борисов, який раніше розповів про кілька методів засолювання сала, поділився рецептом незвичайної страви — грильованого стейку з кавуна з додаванням мацика та козячого сиру.

В ефірі «1+1» він показав, як готують цю страву. Шеф-кухар зазначив, що козячий сир можна замінити на карпатський сир бутз, і поділився секретом приготування кавуна на грилі — він має бути максимально охолодженим.

Приготування:

  • Кавун нарізати шматочками та вибрати з нього кісточки.
  • Зрізати з кавуна шкірку так, щоб залишалося трохи білої частини — вона структуруватиме стейк.
  • Приготувати маринад, змішавши кілька ложок меду, олію, подрібнений часник, чебрець, копчену приправу гриль та спеції.
  • Викласти шматочки кавуна в ємність із маринадом і добре перемішати.
  • Поставити у морозильну камеру для охолодження.
  • Мацик (або копчену грудинку) дуже тоненько нарізати та підсушити на пательні.
  • Охолоджений кавун викласти на гриль і підсмажити кілька хвилин. Не нагрівати!
  • Викласти грильований кавун на тарілку, прикрасити його салатним міксом, полити маслом обліпихи, присипати перцем і натертим козячим сиром.

Раніше суддя шоу «Танці зі зірками» Макс Чмерковський поділився рецептом стейку з яловичини, заявивши, що «стейк та гриль — це чоловіча історія».

Фото з Pixabay.

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