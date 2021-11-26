І не забудьте сухарики: рецепт ніжного супу-пюре з печериць

Суп-пюре з грибами, яке деякі кулінари, зокрема, Елла Іванова, готують з додаванням картоплі, буде смачним і з сухариками.

Способом приготування крем-супу з печерицями поділився ресурс «Копилка рецептов».

Інгредієнти: 1 велика цибулина;

2 зубчики часнику;

50 г вершкового масла;

500 г печериць;

5 гілочок чебрецю;

2 ст. л. борошна;

300 мл молока;

300 мл вершків жирністю 22%;

Сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;

Сухарики для подачі.

Приготування: Розтопіть вершкове масло в каструлі, додайте подрібнені цибулю і часник. Готувати на слабкому вогні, поки цибуля не стане прозорою (5−7 хвилин).

Наріжте печериці тонкими скибочками і додайте у каструлю з цибулею. Трохи посоліть, поперчіть і покладіть гілочки чебрецю. Готуйте гриби, помішуючи, до золотистого кольору.

Додайте у каструлю борошно і розмішайте. Продовжуйте готувати, помішуючи, 5 хвилин.

Влийте молоко, розмішуючи, доведіть до кипіння і варіть суп 10 хвилин.

Влийте у каструлю вершки та прогрійте 3 хвилини, не доводячи до кипіння.

Додайте до супу сіль та перець.

Подавайте із сухариками.

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Фото з Pixabay.

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