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Книга рецептів

І не забудьте сухарики: рецепт ніжного супу-пюре з печериць

11:20 26 листопада 2021
Печериці

Суп-пюре з грибами, яке деякі кулінари, зокрема, Елла Іванова, готують з додаванням картоплі, буде смачним і з сухариками.

Способом приготування крем-супу з печерицями поділився ресурс «Копилка рецептов».

Інгредієнти:

  • 1 велика цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 50 г вершкового масла;
  • 500 г печериць;
  • 5 гілочок чебрецю;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 300 мл молока;
  • 300 мл вершків жирністю 22%;
  • Сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;
  • Сухарики для подачі.

Приготування:

  • Розтопіть вершкове масло в каструлі, додайте подрібнені цибулю і часник. Готувати на слабкому вогні, поки цибуля не стане прозорою (5−7 хвилин).
  • Наріжте печериці тонкими скибочками і додайте у каструлю з цибулею. Трохи посоліть, поперчіть і покладіть гілочки чебрецю. Готуйте гриби, помішуючи, до золотистого кольору.
  • Додайте у каструлю борошно і розмішайте. Продовжуйте готувати, помішуючи, 5 хвилин.
  • Влийте молоко, розмішуючи, доведіть до кипіння і варіть суп 10 хвилин.
  • Влийте у каструлю вершки та прогрійте 3 хвилини, не доводячи до кипіння.
  • Додайте до супу сіль та перець.
  • Подавайте із сухариками.

Раніше відома українська актриса Ольга Сумська розповіла, як вона готує яскраву страву осені — крем-суп із гарбуза.

Фото з Pixabay.

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