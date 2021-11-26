І не забудьте сухарики: рецепт ніжного супу-пюре з печериць
Суп-пюре з грибами, яке деякі кулінари, зокрема, Елла Іванова, готують з додаванням картоплі, буде смачним і з сухариками.
Способом приготування крем-супу з печерицями поділився ресурс «Копилка рецептов».
Інгредієнти:
- 1 велика цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 50 г вершкового масла;
- 500 г печериць;
- 5 гілочок чебрецю;
- 2 ст. л. борошна;
- 300 мл молока;
- 300 мл вершків жирністю 22%;
- Сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;
- Сухарики для подачі.
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло в каструлі, додайте подрібнені цибулю і часник. Готувати на слабкому вогні, поки цибуля не стане прозорою (5−7 хвилин).
- Наріжте печериці тонкими скибочками і додайте у каструлю з цибулею. Трохи посоліть, поперчіть і покладіть гілочки чебрецю. Готуйте гриби, помішуючи, до золотистого кольору.
- Додайте у каструлю борошно і розмішайте. Продовжуйте готувати, помішуючи, 5 хвилин.
- Влийте молоко, розмішуючи, доведіть до кипіння і варіть суп 10 хвилин.
- Влийте у каструлю вершки та прогрійте 3 хвилини, не доводячи до кипіння.
- Додайте до супу сіль та перець.
- Подавайте із сухариками.
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Фото з Pixabay.76
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