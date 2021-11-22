Ні грама борошна та манки: рецепт сирної запіканки з бананом та какао

Після того, як відомий кулінарний Telegram-канал опублікував рецепт «швидкої» пасти з бринзою та помідорами, інший Telegram-канал «Сніданок на кожен день» поділився рецептом сирної запіканки без борошна та манки, з бананом та какао.

Приготування цієї страви триватиме близько години. Така сирна запіканка виходить надзвичайно ніжною, з насиченим шоколадно-банановим смаком. Банани відмінно гармонують та доповнюють сирну масу. В результаті виходить дуже цікавий за текстурою десерт із чудовим ароматом.

Продукти: - Банани — 300 р.

- Сир — 400 р.

- Сметана — 150 г.

- Молоко — 100 мл.

- Яйця — 2 шт.

- Крохмаль — 30 г.

- Какао-порошок — 20 г.

- Цукор — 150 р. Приготування: Підготуйте продукти за списком. Сир і сметана підійдуть будь-якій жирності. Кількість цукру можна регулювати на свій смак. Увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів. Банани очистіть від шкірки і наріжте шматочками. У глибокій мисці поєднайте сир та банани. Подрібніть сир із бананами занурювальним блендером на високій швидкості до однорідної консистенції. В окрему глибоку миску всипте крохмаль та какао. Перемішайте. Потім влийте молоко. Ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте молочно-крохмальну суміш з какао в миску з сирною сумішшю. Добре перемішайте або ще раз пробийте блендером. До сирної маси додайте сметану. Перемішайте до рівномірного розподілу. Потім збийте яйця і всипте цукор. Перемішайте. Підготуйте форму для запікання. Дно та бічні сторони форми краще застелити пергаментом. Вилийте у форму тісто і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 40−60 хвилин. Час запікання залежить від потужності духовки, розміру та матеріалу використовуваної форми. Вийміть духовку і остудіть до кімнатної температури. Щоб запіканка була щільнішою, відправте в холодильник на 5−6 годин. Присипте шоколадну запіканку з бананами какао-порошком і прикрасьте ягодами.

Як писали «ФАКТИ», раніше суддя проекту «Майстер Шеф» Володимир Ярославський поділився актуальним рецептом сирної запіканки з гарбузом.

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