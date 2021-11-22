Ніжна, смачна і неймовірно проста: рецепт «швидкої» пасти з бринзою та помідорами

Після того, як зірка італійської кухні навів простий рецепт справжньої пасти з соусом песто Telegram-канал «Копилка рецептов» поділився рецептом пасти з бринзою та помідорами. Вона готується протягом 20 хвилин.

«Не дивно, що ця паста стала суперпопулярною: вона ніжна, кремова, дуже смачна і водночас неймовірно проста», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Інгредієнти: Бринза або фета — 200−250 гр

Помідори Черрі — 250 гр

Будь-які макарони — 250−300 гр

Прованські трави — 1 ч.л.

Оливкова олія — 1−2 ст.л.

Чорний перець за смаком Приготування: 1. У форму для випікання викладаємо бринзу та помідори Черрі. Ставимо в розігріту духовку за 180 градусів на 15−20 хвилин. 2. У цей час варимо макарони. Бризнули помідори, розминаємо виделкою, наш соус готовий. До соусу викладаємо приготовлені макарони та добре перемішуємо. Посипаємо чорним перцем і подаємо до столу.

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