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Ніжна, смачна і неймовірно проста: рецепт «швидкої» пасти з бринзою та помідорами

17:15 22 листопада 2021
Паста з бринзою

Після того, як зірка італійської кухні навів простий рецепт справжньої пасти з соусом песто Telegram-канал «Копилка рецептов» поділився рецептом пасти з бринзою та помідорами. Вона готується протягом 20 хвилин.

«Не дивно, що ця паста стала суперпопулярною: вона ніжна, кремова, дуже смачна і водночас неймовірно проста», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Інгредієнти:

Бринза або фета — 200−250 гр
Помідори Черрі — 250 гр
Будь-які макарони — 250−300 гр
Прованські трави — 1 ч.л.
Оливкова олія — 1−2 ст.л.
Чорний перець за смаком

Приготування:

1. У форму для випікання викладаємо бринзу та помідори Черрі. Ставимо в розігріту духовку за 180 градусів на 15−20 хвилин.

2. У цей час варимо макарони. Бризнули помідори, розминаємо виделкою, наш соус готовий. До соусу викладаємо приготовлені макарони та добре перемішуємо. Посипаємо чорним перцем і подаємо до столу.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемська поділилася рецептом закуски для активного схуднення. Також раніше Боржемська назвала п'ять корисних овочів та фруктів, які особливо цінні восени, а також рекомендувала ТОП-5 смачних та здорових сніданків.

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