Як приготувати ідеальне картопляне пюре: 10 правил від шеф-кухаря Величко

Шеф-кухар Андрій Величко запевняє, що навіть домашнє картопляне пюре може бути смачним як у ресторані, якщо дотримуватись 10 простих правил. Головний секрет ідеального пюре — правильний сорт картоплі та багато гарного вершкового масла для заправки. Про це шеф-кухар розповів на своїй сторінці у Facebook.

За словами Велича, у ресторанах картоплю для пюре варять або нарізавши великими шматками, або й зовсім не розрізаючи. Деякі кухарі відварюють картоплю в шкірці, а потім очищають і перетирають.

Сіль у майбутнє картопляне пюре додають після закипання води, або солять вже перетерту картоплю.

Ще один секрет від шеф-кухаря: переконавшись, що картопля зварилася, слід злити всю воду і навіть трохи «підсушити» відварену картоплю в каструлі. Розминати картоплю слід, поки вона максимально гаряча. Тобто протирочну машинку, сито, товкачик слід приготувати заздалегідь.

«Не шкодуйте масла. Якщо вирішили приготувати ідеальне пюре, то масла шкодувати пізно», — каже шеф-кухар. Величко підрахував, що для правильного смаку необхідна пачка масла (200 г) із розрахунку на кілограм сирої картоплі. Масло ріжеться невеликими кубиками і вмішується холодним.

Молоко у пюре шеф-кухар не додає. Іноді для кремової структури на додаток до масла можна влити зовсім небагато рідини, в якій варилася картопля. А для більш цікавого смаку в картопляне пюре можна ввести ложку гострої чи французької гірчиці, листя шпинату чи петрушки, в'ялені томати чи подрібнений солодкий перець, а також спеції. Можна комбінувати картоплю з гарбузом, коренем селери, квашеними помідорами.

За словами Величка, ідеальним може вважатися лише свіжозготовлене пюре, а вчорашнє краще використовувати як основу для інших страв з картоплі.

Нагадаємо, раніше свій рецепт ідеального картопляного пюре розповів шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Його секрет — у використанні шкірки від картоплі.

Фото pixabay.com

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter