Відчуй себе італійцем: зірка італійської кухні навів простий рецепт справжньої пасти з соусом песто

У світі є безліч рецептів приготування пасти. Кулінар та майстер кухні Сталик Ханкішієв поділився старовинним та простим рецептом пасти песто, передає сайт ren.tv.

Для приготування цієї італійської страви знадобиться, крім спеціальної пасти, ще й картопля. Багато хто вважає, що картопля та паста — речі несумісні. Але саме таке поєднання застосовується в автентичній італійській кухні.

Для приготування пасти песто знадобиться : паста тальятелле з супермаркету

картопля

зелена стручкова квасоля

соус песто

сіль

вода Приготування У каструлю набрати 2,5 літри гарячої води. На такий об'єм потрібно 2,5 столової ложки солі. Каструлю поставити на вогонь. Першим у воду опускається картопля, потім квасоля. Коли все закипить, додати макарони та варити рівно шість хвилин. Картопля, зелена квасоля та паста повинні проваритися дуже швидко. Рекомендується встановити таймер. Вийняти всі продукти та дати стекти всій воді. Додати дві ложки соусу песто. Ретельно перемішати пасту в піалі та подати на стіл.

Паста тальятелле, картопля, трохи зеленої стручкової квасолі та якісний соус песто — ось і весь секрет неповторного смаку. Кулінар вважає, що їдоки відчують себе в Італії та обов'язково попросять добавки.

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