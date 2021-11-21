26.45 / 26.68 29.84 / 30.22
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Відчуй себе італійцем: зірка італійської кухні навів простий рецепт справжньої пасти з соусом песто

14:38 21 листопада 2021
паста

У світі є безліч рецептів приготування пасти. Кулінар та майстер кухні Сталик Ханкішієв поділився старовинним та простим рецептом пасти песто, передає сайт ren.tv.

Для приготування цієї італійської страви знадобиться, крім спеціальної пасти, ще й картопля. Багато хто вважає, що картопля та паста — речі несумісні. Але саме таке поєднання застосовується в автентичній італійській кухні.

Для приготування пасти песто знадобиться :

паста тальятелле з супермаркету
картопля
зелена стручкова квасоля
соус песто
сіль
вода

Приготування

У каструлю набрати 2,5 літри гарячої води. На такий об'єм потрібно 2,5 столової ложки солі. Каструлю поставити на вогонь.

Першим у воду опускається картопля, потім квасоля.

Коли все закипить, додати макарони та варити рівно шість хвилин.

Картопля, зелена квасоля та паста повинні проваритися дуже швидко. Рекомендується встановити таймер.

Вийняти всі продукти та дати стекти всій воді.

Додати дві ложки соусу песто.

Ретельно перемішати пасту в піалі та подати на стіл.

Паста тальятелле, картопля, трохи зеленої стручкової квасолі та якісний соус песто — ось і весь секрет неповторного смаку. Кулінар вважає, що їдоки відчують себе в Італії та обов'язково попросять добавки.

Нагадаємо, українські кулінари поділилися бюджетним рецептом тушкованого хеку в морквяному соусі та найсмачніших хрустких дерунів з капусти.

5

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

євробляхи

Кінець епохи «євроблях» в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом

гривні

У грудні мільйони українців отримають підвищені пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

руки

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому з українців додадуть по 800 грн

DZIDZIO & Slavia

DZIDZIO виповнилося 38 років: колишня дружина та мама приготували йому незвичайні «подарунки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.