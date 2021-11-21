Тушкований хек у морквяному соусі: ведучий передачі «Сніданок. Вихідний» Олександр Попов поділився рецептом неймовірно смачної страви

У переліку безлічі рецептів страв з риби та оселедця з'явився ще один не менш цікавий та бюджетний.

В етері «Сніданок. Вихідний» ведучий Олександр Попов розповів, як приготувати тушковану рибу з морквою. Рецепт дуже швидкий, а результат неймовірно смачний.

Хек у морквяному соусі Продукти

риба (хек) 500 г,

цибуля 1 шт.,

морква 3 шт.,

томатний соус 3 ст. л.,

борошно 3 ст. л.,

лавровий лист 2 шт.,

сіль та спеції.



Приготування

Нарізати цибулю та натерти моркву. Очистити та промити рибу, нарізати шматочками. Тушкувати моркву та цибулю, додати томатний соус. На дно ємності покласти морквяну подушку, зверху рибу, бажано в один шар. Зверху накрити ще одним шаром моркви. Моркву посолити, поперчити, додали лавровий листок. Запікати 30 хвилин при 190 градусах.

До риби можна приготувати смачне картопляне пюре.

Раніше ведучий Руслан Сенічкін поділився рецептом найсмачніших дерунів з капусти.

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