Секрет — у травах: простий рецепт дорадо з картоплею, запечених у духовці
Після того, як фронтовий шеф-кухар розповів свій ексклюзивний рецепт риби на салі, в мережі рекомендували приготувати рибу більш традиційним способом — запекти в духовці з овочами.
Втім, у рецепті, який наводить Telegram-ресурс Скарбничка рецептів, використовується екзотичний як для України вид риби — дорадо.
Отже, вам знадобляться:
- 2 рибини
- 4 картоплини
- ¾ склянка оливкової олії
- 3 зубчики часнику
- 3 листочка шавлії
- 2 гілочки розмарину
- 4 гілочки чебрецю
- 2 скибочки лимона
- ½ склянки білого вина
- сіль, перець
Етапи приготування
1. Налити в миску півсклянки оливкової олії, ароматизувати її листям половини гілочки розмарину та 1 листком шавлії, а також зубчиком часнику (його спочатку потрібно очистити та порубати). Ароматизація олії займе приблизно годину.
2. Рибу почистити, натерши зсередини сіллю та перцем, а також поклавши всередину кожної тушки трави, часник, лимон.
3. Картоплю очистити, нарізати кружальцями. На змащене маслом лист тонким шаром викладіть картоплю, а рибу — зверху.
4. Змастити рибу маслом із травами і відправити в розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин.
5. За 10 хвилин до кінця приготування страви полити її залишками масла з травами і білим вином. Запекти до готовності.
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