Секрет — у травах: простий рецепт дорадо з картоплею, запечених у духовці

Після того, як фронтовий шеф-кухар розповів свій ексклюзивний рецепт риби на салі, в мережі рекомендували приготувати рибу більш традиційним способом — запекти в духовці з овочами.

Втім, у рецепті, який наводить Telegram-ресурс Скарбничка рецептів, використовується екзотичний як для України вид риби — дорадо.

Отже, вам знадобляться:

2 рибини

4 картоплини

¾ склянка оливкової олії

3 зубчики часнику

3 листочка шавлії

2 гілочки розмарину

4 гілочки чебрецю

2 скибочки лимона

½ склянки білого вина

сіль, перець

Етапи приготування

1. Налити в миску півсклянки оливкової олії, ароматизувати її листям половини гілочки розмарину та 1 листком шавлії, а також зубчиком часнику (його спочатку потрібно очистити та порубати). Ароматизація олії займе приблизно годину.

2. Рибу почистити, натерши зсередини сіллю та перцем, а також поклавши всередину кожної тушки трави, часник, лимон.

3. Картоплю очистити, нарізати кружальцями. На змащене маслом лист тонким шаром викладіть картоплю, а рибу — зверху.

4. Змастити рибу маслом із травами і відправити в розігріту до 170 градусів духовку на 40 хвилин.

5. За 10 хвилин до кінця приготування страви полити її залишками масла з травами і білим вином. Запекти до готовності.

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