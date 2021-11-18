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Найсмачніша картопля з беконом та ароматною часниковою олією: простий рецепт

16:26 18 листопада 2021
Картопля

З картоплі можна приготувати багато смачних страв, наприклад, деруни, які можна скуштувати і на вулиці у Франції, або зробити картопляні рулети з лавашем за рецептом телеведучого Руслана Сенічкіна.

А можна просто запекти у духовці, додавши ароматні трави та бекон. І це також буде смачно, як стверджують автори рецепту на ресурсі «Шеф-кухар».

Інгредієнти:

  • Велика картопля — 7 шт.;
  • Бекон — 200 г;
  • Часник — 4 зубчики;
  • Рослинна олія — 50−100 г;
  • Прованські трави, сіль, перець — за смаком.

Приготування:

  • Картоплю добре помити і просушити.
  • За допомогою паличок для суші зробити на картоплі надрізи.
  • Рослинну олію змішати з часником, сіллю, перцем та травами.
  • Обмазати отриманою сумішшю картоплю і покласти у прорізи шматочки бекону.
  • Запікати у духовці, накривши деко з картоплею фольгою.
  • Перед подачею посипати зеленню.

Раніше учасник кулінарного шоу «Майстер-Шеф. Професіонали» Дмитро Касап розповів, як готуються класичні картопляні котлети, до яких, за бажанням, можна додати м'ясну начинку.

Фото — скріншот.

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