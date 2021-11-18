Найсмачніша картопля з беконом та ароматною часниковою олією: простий рецепт
З картоплі можна приготувати багато смачних страв, наприклад, деруни, які можна скуштувати і на вулиці у Франції, або зробити картопляні рулети з лавашем за рецептом телеведучого Руслана Сенічкіна.
А можна просто запекти у духовці, додавши ароматні трави та бекон. І це також буде смачно, як стверджують автори рецепту на ресурсі «Шеф-кухар».
Інгредієнти:
- Велика картопля — 7 шт.;
- Бекон — 200 г;
- Часник — 4 зубчики;
- Рослинна олія — 50−100 г;
- Прованські трави, сіль, перець — за смаком.
Приготування:
- Картоплю добре помити і просушити.
- За допомогою паличок для суші зробити на картоплі надрізи.
- Рослинну олію змішати з часником, сіллю, перцем та травами.
- Обмазати отриманою сумішшю картоплю і покласти у прорізи шматочки бекону.
- Запікати у духовці, накривши деко з картоплею фольгою.
- Перед подачею посипати зеленню.
Раніше учасник кулінарного шоу «Майстер-Шеф. Професіонали» Дмитро Касап розповів, як готуються класичні картопляні котлети, до яких, за бажанням, можна додати м'ясну начинку.
Фото — скріншот.91
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