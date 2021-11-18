Найсмачніша картопля з беконом та ароматною часниковою олією: простий рецепт

З картоплі можна приготувати багато смачних страв, наприклад, деруни, які можна скуштувати і на вулиці у Франції, або зробити картопляні рулети з лавашем за рецептом телеведучого Руслана Сенічкіна.

А можна просто запекти у духовці, додавши ароматні трави та бекон. І це також буде смачно, як стверджують автори рецепту на ресурсі «Шеф-кухар».

Інгредієнти: Велика картопля — 7 шт.;

Бекон — 200 г;

Часник — 4 зубчики;

Рослинна олія — 50−100 г;

Прованські трави, сіль, перець — за смаком.

Приготування: Картоплю добре помити і просушити.

За допомогою паличок для суші зробити на картоплі надрізи.

Рослинну олію змішати з часником, сіллю, перцем та травами.

Обмазати отриманою сумішшю картоплю і покласти у прорізи шматочки бекону.

Запікати у духовці, накривши деко з картоплею фольгою.

Перед подачею посипати зеленню.

Раніше учасник кулінарного шоу «Майстер-Шеф. Професіонали» Дмитро Касап розповів, як готуються класичні картопляні котлети, до яких, за бажанням, можна додати м'ясну начинку.

Фото — скріншот.

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