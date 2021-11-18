Ідеальна з погляду калорійності та користі: Марина Боржемська поділилася рецептом закуски для активного схуднення

Тренерка «Зважених та щасливих» Марина Боржемська продовжує радувати своїх передплатників рецептами корисних перекусів.

У своєму Instagram спортсменка розповіла, як приготувати хумус та як правильно його їсти, щоб страва не спровокувала зайві кілограми, а пішла на користь.

«Класичний хумус — це намазка з нуту, кунжутної пасти (тхіни), часнику, оливкової олії, лимонного соку та спецій — найчастіше солі, перцю та куміну.

Завдяки гороху нуту в хумусі мало вуглеводів, зате багато рослинного білка, який легко засвоюється, та клітковини. А значить, хумус дає довге почуття ситості без зайвих калорій, допомагає здоровому травленню та сприяє оновленню клітин та росту м'язів.

Перемелене насіння кунжуту відповідає за багатий вітамінний склад страви: за вмістом кальцію хумус може конкурувати з молочними продуктами, адже в ньому є ще залізо, цинк, вітамін Е та десяток інших відповідальних за красу та здоров'я речовин", — пише Боржемська.

Хумус



Передплатники тренерки подякували їй за рецепт, але все ж таки сумніваються: чи легка ця страва та чи не зашкодить вона тим, хто худне.

Раніше Боржемська назвала п'ять корисних овочів та фруктів, які особливо цінні восени, а також рекомендувала ТОП-5 смачних та здорових сніданків.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter