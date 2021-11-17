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Путіну навряд чи сподобається: кухар ЗСУ запропонував ексклюзивний рецепт риби на… салі

15:54 17 листопада 2021
риба

Донеччанин Андрій, який виконує обов'язки позаштатного кухаря в одному з підрозділів мотопіхотної бригади, яка воює на Донбасі, запропонував незвичайний рецепт.

За його словами, риба на салі виходить дуже смачною, попри те, що на перший погляд здається, що ці продукти несумісні між собою, пише «АрміяІнформ».

Риба на салі

Для приготування страви на дві персони знадобляться такі продукти :

сало з м'ясними прожилками — 100 г;
цибуля — 2 штуки;
часник — 1 зубчик;
червоний солодкий перець — 0,5 кг;
жовтий солодкий перець — 250 г;
томати консервовані — 1 банка чи свіжі — 0,5 кг. Оливкова олія, сіль, перець, зелень.
філе морської риби — 4 штуки.

Приготування

Сало порізати кубиками, цибулю — кільцями, часник порубати. Перець нарізати смужками.

Томати (якщо консервовані) відокремити від розсолу та подрібнити.

Оливкову олію розігріти на сковороді та підсмажити на ній кубики сала. Додати цибулю та протушкувати.

Перемішати з часником, солодким перцем й ще трохи протушкувати.

Додати до суміші томати. Приправити страву сіллю, перцем та червоним меленим перцем.

Накрити овочі кришкою та тушкувати ще 10 хвилин.

Рибу приправити перцем та сіллю й викласти зверху на овочі. Доводити страву до готовності протягом 10 хвилин.

На стіл подавати, посипавши зверху свіжою зеленню.

Раніше одеський ресторатор Сава Лібкін поділився секретами фаршированої риби, традиційної страви єврейської кухні.

А кулінарний експерт Григорій Герман розповів, як готувати херсонську юшку, для якої потрібне солоне сало та три види риби.

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