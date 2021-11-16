Кисло-солодкий смак і багато зелені: «швидкий» рецепт м'ясної солянки по-домашньому

Для сімейних обідів в період холодної осені ідеально підходить ситна навариста солянка. У класичному рецепті основою супу є м'ясо та три види копченостей. Але існують солянки рибні, солянки з грибами, солянка королівська зі свининою та телятиною. Простий рецепт для кулінарів-початківців наводить iamcook .

М'ясна солянка по-домашньому Яловичина — 250 г;

Шинка напівкопчена — 80 г;

Яловичина копчена — 80 г;

М'ясний рулет — 80 г;

Огірки солоні (з бочки) — 3 штуки середнього розміру;

Картопля — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Цибуля ріпчаста — 2 шт.;

Паста томатна — 1 ст.л.;

Олія — 2 ст.л.;

Лавровий лист — 1 шт.

Сіль за смаком

Цукор — 1 ч.л.

Для подачі — зелень, скибочка лимона, маслини, сметана. Відварити м'ясо разом із цибулею в лушпинні. Після закипання варити 30−40 хвилин. Посолити, викинути цибулину, а м'ясо нарізати. У бульйон додати нарізану дрібними кубиками картоплю і моркву соломкою. Тримати на вогні, поки картопля не розвариться. Копченості обсмажити на сковороді, додати цибулю. Смажити, поки цибуля не стане прозорою. Додати нарізане м'ясо та огірки, томатну пасту, цукор, півсклянки води, протушкувати. Смажене м'ясо перекласти в бульйон, посолити. У страви має бути кисло-солодкий смак, за потреби можна додати цукор або лимонний сік. Кинути лавровий лист і варити ще 10−15 хвилин. Подавати із зеленню.

Нагадаємо, свій рецепт солянки є у Олега Винника та Андрія Макаревича, а народна артистка Ольга Аросєва любила готувати солянку з білої та червоної риби.

Фото pixabay.com

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