Соковиті домашні хінкалі по-грузинському: простий рецепт ароматної та ситної страви
Грузинська кухня рясніє м'ясними стравами, а найвідомішим частуванням традиційно вважають хінкалі. Їх існує багато варіантів, але починати знайомство з грузинською кухнею варто з класичних хінкалі з начинкою з яловичого фаршу зі спеціями та свіжою кінзою. Рецепт наводить 1000.menu.
Домашні хінкалі по-грузинськи
Для тіста:
- Борошно — 500 г;
- Вода — 250 мл;
- Сіль — 1 год.
Для начинки:
- Фарш яловичий — 500 г;
- Цибуля — 2 шт.;
- Вода — 250−500 мл;
- Кінза — 1 пучок;
- Спеції, перець, сіль — за смаком.
Просіяне борошно змішати з сіллю, висипати гіркою, зробити в ній заглиблення зверху і потроху вливати туди воду, замішуючи тісто. Може знадобитися додаткова вода, щоб у тісто пішло все борошно.
Добре вимісити тісто, доки не стане еластичним. Залишити в пакеті на дві години. Тим часом підготувати начинку.
Цибулю подрібнити (натерти або пропустити через м'ясорубку), зелень дрібно нарізати, змішати з фаршем, посолити, додати спеції.
Помалу додати у фарш воду. Маса має бути нещільною (щоб ложка не стояла). Залишити у холодильнику на годину.
Сформувати з тіста ковбаску, розрізати її на кружки, кожен тонко розкатати (до 2 мм завтовшки і приблизно 7−8 сантиметрів у діаметрі). Всередину покласти начинку. Ліпити хінкалі простіше, якщо покласти заготовку всередину невеликої піали. «Хвостик» хінкали закрутити та відрізати.
Варять хінкалі в окропі до 15 хвилин, помішуючи, щоб не прилипали до дна.
Нагадаємо, з інших цікавих страв грузинської кухні варто спробувати приготувати яєчню чирбулі, закуску пхали і салат з горіховою пастою.
Фото https://ua.depositphotos.com/66
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