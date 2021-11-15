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Соковиті домашні хінкалі по-грузинському: простий рецепт ароматної та ситної страви

22:06 15 листопада 2021
хінкалі

Грузинська кухня рясніє м'ясними стравами, а найвідомішим частуванням традиційно вважають хінкалі. Їх існує багато варіантів, але починати знайомство з грузинською кухнею варто з класичних хінкалі з начинкою з яловичого фаршу зі спеціями та свіжою кінзою. Рецепт наводить 1000.menu.

Домашні хінкалі по-грузинськи

Для тіста:

  • Борошно — 500 г;
  • Вода — 250 мл;
  • Сіль — 1 год.

Для начинки:

  • Фарш яловичий — 500 г;
  • Цибуля — 2 шт.;
  • Вода — 250−500 мл;
  • Кінза — 1 пучок;
  • Спеції, перець, сіль — за смаком.

Просіяне борошно змішати з сіллю, висипати гіркою, зробити в ній заглиблення зверху і потроху вливати туди воду, замішуючи тісто. Може знадобитися додаткова вода, щоб у тісто пішло все борошно.
Добре вимісити тісто, доки не стане еластичним. Залишити в пакеті на дві години. Тим часом підготувати начинку.
Цибулю подрібнити (натерти або пропустити через м'ясорубку), зелень дрібно нарізати, змішати з фаршем, посолити, додати спеції.
Помалу додати у фарш воду. Маса має бути нещільною (щоб ложка не стояла). Залишити у холодильнику на годину.
Сформувати з тіста ковбаску, розрізати її на кружки, кожен тонко розкатати (до 2 мм завтовшки і приблизно 7−8 сантиметрів у діаметрі). Всередину покласти начинку. Ліпити хінкалі простіше, якщо покласти заготовку всередину невеликої піали. «Хвостик» хінкали закрутити та відрізати.
Варять хінкалі в окропі до 15 хвилин, помішуючи, щоб не прилипали до дна.

Нагадаємо, з інших цікавих страв грузинської кухні варто спробувати приготувати яєчню чирбулі, закуску пхали і салат з горіховою пастою.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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