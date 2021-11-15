Соковиті домашні хінкалі по-грузинському: простий рецепт ароматної та ситної страви

Грузинська кухня рясніє м'ясними стравами, а найвідомішим частуванням традиційно вважають хінкалі. Їх існує багато варіантів, але починати знайомство з грузинською кухнею варто з класичних хінкалі з начинкою з яловичого фаршу зі спеціями та свіжою кінзою. Рецепт наводить 1000.menu.

Домашні хінкалі по-грузинськи

Для тіста: Борошно — 500 г;

Вода — 250 мл;

Сіль — 1 год. Для начинки: Фарш яловичий — 500 г;

Цибуля — 2 шт.;

Вода — 250−500 мл;

Кінза — 1 пучок;

Спеції, перець, сіль — за смаком. Просіяне борошно змішати з сіллю, висипати гіркою, зробити в ній заглиблення зверху і потроху вливати туди воду, замішуючи тісто. Може знадобитися додаткова вода, щоб у тісто пішло все борошно.

Добре вимісити тісто, доки не стане еластичним. Залишити в пакеті на дві години. Тим часом підготувати начинку.

Цибулю подрібнити (натерти або пропустити через м'ясорубку), зелень дрібно нарізати, змішати з фаршем, посолити, додати спеції.

Помалу додати у фарш воду. Маса має бути нещільною (щоб ложка не стояла). Залишити у холодильнику на годину.

Сформувати з тіста ковбаску, розрізати її на кружки, кожен тонко розкатати (до 2 мм завтовшки і приблизно 7−8 сантиметрів у діаметрі). Всередину покласти начинку. Ліпити хінкалі простіше, якщо покласти заготовку всередину невеликої піали. «Хвостик» хінкали закрутити та відрізати.

Варять хінкалі в окропі до 15 хвилин, помішуючи, щоб не прилипали до дна.

Нагадаємо, з інших цікавих страв грузинської кухні варто спробувати приготувати яєчню чирбулі, закуску пхали і салат з горіховою пастою.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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