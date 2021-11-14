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«Біжіть за баклажанами!»: рецепт капонати по-сицилійськи від Григорія Германа

15:15 14 листопада 2021
капоната

Телеведучий Григорій Герман після рецепту смачної турецької чорби, розповів, як приготувати капонату по-сицилійськи.

Капоната (сaponata або сapunata) — вид овочевого рагу з баклажанів, тушкованих разом з іншими овочами: цибулею, помідорами, селерою та ін, з додаванням оливок та каперсів.

Герману дуже подобається ця страва, і він закликав своїх читачів у Instagram швидше бігти за баклажанами, щоб його приготувати та скуштувати.

Капоната по-сицилійськи

Продукти
Баклажани 3 середні
Цибуля 2 середні
Стебла селери 3 шт.
Болгарський перець 2 середні
Топлена олія 30 гр.
Консервовані помідори 1 банка
Оливки 15шт.
Каперси
Кедрові горішки
Базилік
Сушений часник
Сіль перець

Приготування

Запекти баклажани у духовці з оливковою олією, сушеним часником та сіллю. Приблизно 25 хвилин при 200 °C.

Півкільцями порізати цибулю, стебла селери та болгарський перець — кубиками.

Викласти все на сковороду, обсмажити 5 хвилин. Додати топлене масло. Потім — консервовані томати.

Залишити овочеву суміш тушкувати — хвилин на 5−7.

Нарізати оливки й додати до овочевої суміші. Тушкувати ще 2−3 хвилини та додати туди ж каперси. Ще 4−5 хвилин тушкуваті та додати базилік та кедрові горішки. Сіль/цукор — до смаку.

Баклажани посікти великими шматками та додати до овочів.


Раніше Григорій Герман розповів, як приготувати справжню одеську шкуру. А кулінар Тетяна Литвинова поділилася ще одним одеським рецептом — баклажанами, які виходять як гриби.

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