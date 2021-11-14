«Біжіть за баклажанами!»: рецепт капонати по-сицилійськи від Григорія Германа
Телеведучий Григорій Герман після рецепту смачної турецької чорби, розповів, як приготувати капонату по-сицилійськи.
Капоната (сaponata або сapunata) — вид овочевого рагу з баклажанів, тушкованих разом з іншими овочами: цибулею, помідорами, селерою та ін, з додаванням оливок та каперсів.
Герману дуже подобається ця страва, і він закликав своїх читачів у Instagram швидше бігти за баклажанами, щоб його приготувати та скуштувати.
Капоната по-сицилійськи
Продукти
Баклажани 3 середні
Цибуля 2 середні
Стебла селери 3 шт.
Болгарський перець 2 середні
Топлена олія 30 гр.
Консервовані помідори 1 банка
Оливки 15шт.
Каперси
Кедрові горішки
Базилік
Сушений часник
Сіль перець
Приготування
Запекти баклажани у духовці з оливковою олією, сушеним часником та сіллю. Приблизно 25 хвилин при 200 °C.
Півкільцями порізати цибулю, стебла селери та болгарський перець — кубиками.
Викласти все на сковороду, обсмажити 5 хвилин. Додати топлене масло. Потім — консервовані томати.
Залишити овочеву суміш тушкувати — хвилин на 5−7.
Нарізати оливки й додати до овочевої суміші. Тушкувати ще 2−3 хвилини та додати туди ж каперси. Ще 4−5 хвилин тушкуваті та додати базилік та кедрові горішки. Сіль/цукор — до смаку.
Баклажани посікти великими шматками та додати до овочів.
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