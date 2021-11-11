Рецепт знаменитого цвєтаївського пирога: готується виключно зі сметаною та з великою кількістю яблук

Восени дуже часто улюбленою випічкою ласунів стають пироги з ягодами та фруктами.

На сайті «Еда» опублікували рецепт пирога, що називають цвєтаївським. За легендою, на початку XX століття його часто пекли сестри Цвєтаєви для гостей, що збиралися в них. В ідеалі для випікання потрібно використовувати антоновські яблука, що мають насичений аромат та терпкий смак.

Готується пиріг виключно зі сметаною та з великою кількістю яблук, пише сайт «Еда».

Цвєтаївський яблучний пиріг Продукти пшеничне борошно — 2 склянки;

куряче яйце — 1 шт.;

сметана — 1,5 склянки;

вершкове масло — 150 г;

цукор — 1 склянка;

сода — ½ ч. л.;

оцет — 1 ч. л. Приготування Натерти на тертці вершкове масло і змішати його з 1,5 склянки борошна. Влити в тісто пів склянки сметани та добре перемішати. Соду погасити оцтом та додати у тісто. Перемішати й трохи помісити тісто руками. Воно має вийти м'яким та не липнути до рук. Яблука вимити, потім очистити від шкірки та видалити серцевину. Нарізати на тонкі пластинки, схожі на пелюстки. Розкачати тісто й надати йому форму, в якій випікатиметься пиріг. На дно викласти тісто, а згори розкласти яблучні пелюстки. Змішати в окремій мисці 1 склянку сметани, цукор, яйце та 2 ст. л. борошна. Трохи збити. Крем, що вийшов, по консистенції повинен бути досить рідким. Залити їм тісто та яблука. Духовку розігріти до 200 градусів. Випікати пиріг близько 50 хв. Готовий десерт можна присипати корицею та прикрасити ягодами.

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