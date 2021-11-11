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Ніжний пиріг з сиром: легкий рецепт смачного десерту

18:55 11 листопада 2021
Пиріг з сиром

Вишукана випічка до чаю або кави — частка прекрасного настрою. Приємний смак у поєднанні з ароматом і красою порадує найвибагливішого гурмана.

Рецептом пирога з сиром з «ФАКТАМИ» поділилася ташкентська кулінарка Ірода Мукімова.

— Цей десерт сподобається у вашій родині кожному, — каже Ірода Мукімова. — Такий пиріг з сиром смачний та ніжний.

Пиріг з сиром


Тісто:

  • борошно — 300 г
  • цукор — 60 г
  • вершкове масло -150 г
  • сіль — щіпка
  • розпушувач — 5 г


Борошно, цукор, холодне вершкове масло, сіль і розпушувач — все це вручну перетворюємо на крихту.

Начинка:

  • сир 5% - 400 г
  • цукор — 160 г
  • ванілін — щіпка
  • яйце — 3 шт.
  • сметана 20% - 20 г

Яйце, цукор та ванілін збиваємо добіла за допомогою міксера. Сир пропускаємо через блендер і додаємо сметану, перемішуємо лопаткою. Далі поєднуємо з яєчною масою.

Беремо форму діаметром 24 см, всипаємо трохи більше ніж половину крихти, робимо борт. Вливаємо начинку і зверху посипаємо крихтою, що залишилася.

Випікаємо при 170−180 градусах 45−50 хвилин.

Залишаємо до повного охолодження за кімнатної температури та прибираємо в холодильник на 2−3 години. Прикрашаємо ягодами чи цукровою пудрою.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Нехай у вашому домі завжди смачно пахне, нехай буде добробут та сміх дітей. Кохайте і будьте коханими!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як легко та швидко приготувати ніжні сирники, які можуть стати ідеальним сніданком.

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Фото з альбому Іроди Мукімової

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