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Не тільки для любителів «Ігри у кальмара»: Руслана Писанка приготувала смачну та по-справжньому осінню страву — моркву по-корейськи

15:20 11 листопада 2021
Руслана Писанка

Телеведуча і актриса Руслана Писанка, яка раніше розповіла, як її батько готував смачну намазку на хліб з оселедця, поділилася рецептом моркви по-корейськи.

Про те, як готувати цю страву, вона розповіла в ефірі «1+1».

Інгредієнти:

  • Коріандр;
  • Мускатний горіх;
  • Паприка;
  • Гвоздика;
  • Часник;
  • Сіль;
  • Перець;
  • Оцет.
  • Рослинна олія.

Приготування:

  • Моркву натерти довгими та тоненькими смужками.
  • Додати за смаком спочатку сіль, а потім цукор. Вони повинні разом розчинитись у моркві. Перемішати.
  • Додати часник. Його можна натерти на тертці, роздавити або подрібнити ножем.
  • 2−3 гвоздички подрібнити у ступці та змішати з іншими спеціями. Додати до моркви.
  • Моркву залити теплою олією, підігрітою до 30−35 градусів. Додати оцет, розмішати та дати настоятися.

Раніше Руслана Писанка розповідала, як вона готує котлети з минтаю та картопляне пюре за власним рецептом. Для того щоб котлети вийшли смачними, ведуча радить у фарш додавати вершкове масло.

Фото Руслани Писанки із соціальних мереж.

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