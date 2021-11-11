Не тільки для любителів «Ігри у кальмара»: Руслана Писанка приготувала смачну та по-справжньому осінню страву — моркву по-корейськи
Телеведуча і актриса Руслана Писанка, яка раніше розповіла, як її батько готував смачну намазку на хліб з оселедця, поділилася рецептом моркви по-корейськи.
Про те, як готувати цю страву, вона розповіла в ефірі «1+1».
Інгредієнти:
- Коріандр;
- Мускатний горіх;
- Паприка;
- Гвоздика;
- Часник;
- Сіль;
- Перець;
- Оцет.
- Рослинна олія.
Приготування:
- Моркву натерти довгими та тоненькими смужками.
- Додати за смаком спочатку сіль, а потім цукор. Вони повинні разом розчинитись у моркві. Перемішати.
- Додати часник. Його можна натерти на тертці, роздавити або подрібнити ножем.
- 2−3 гвоздички подрібнити у ступці та змішати з іншими спеціями. Додати до моркви.
- Моркву залити теплою олією, підігрітою до 30−35 градусів. Додати оцет, розмішати та дати настоятися.
Раніше Руслана Писанка розповідала, як вона готує котлети з минтаю та картопляне пюре за власним рецептом. Для того щоб котлети вийшли смачними, ведуча радить у фарш додавати вершкове масло.
Фото Руслани Писанки із соціальних мереж.80
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