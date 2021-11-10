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Ідеальний сніданок: простий та швидкий рецепт ніжних сирників

10:35 10 листопада 2021
Сирники

Існує маса рецептів сирників — від незвичайних «кокосових» від дієтолога Світлани Фукс до простих у приготуванні з манкою.

Рецепт останніх пропонує ресурс «Шеф-кухар», називаючи їх «найніжнішими у світі».

Інгредієнти:

  • Сир — 350 гр;
  • Цукор — 2 ст.л.;
  • Манка — 1,5 ст.л.;
  • Борошно — 1 ст.л.;
  • Яйце — 1шт. (якщо велике — тільки жовток).


Приготування:

  • Добре розім'яти сир. Додати яйце та цукор, перемішати.
  • Додамо манку та борошно. За бажанням — ванілін або ванільний цукор. Знову все добре перемішати.
  • Залишити сирну масу відпочити на 15 хвилин.
  • Припилити дошку борошном і сформувати сирники.
  • Обсмажити на пательні з невеликою кількістю вершкового масла.

Про те, як приготувати японський бавовняний чізкейк, який можна подавати як самостійний десерт, просто посипавши цукровою пудрою, читайте на сайті «ФАКТІВ».

А кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати королівський сирник із насінням чіа, але без яєць та цукру.

Фото — скріншот.

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