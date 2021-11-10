Ідеальний сніданок: простий та швидкий рецепт ніжних сирників

Існує маса рецептів сирників — від незвичайних «кокосових» від дієтолога Світлани Фукс до простих у приготуванні з манкою.

Рецепт останніх пропонує ресурс «Шеф-кухар», називаючи їх «найніжнішими у світі».

Інгредієнти: Сир — 350 гр;

Цукор — 2 ст.л.;

Манка — 1,5 ст.л.;

Борошно — 1 ст.л.;

Яйце — 1шт. (якщо велике — тільки жовток).



Приготування: Добре розім'яти сир. Додати яйце та цукор, перемішати.

Додамо манку та борошно. За бажанням — ванілін або ванільний цукор. Знову все добре перемішати.

Залишити сирну масу відпочити на 15 хвилин.

Припилити дошку борошном і сформувати сирники.

Обсмажити на пательні з невеликою кількістю вершкового масла.

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А кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати королівський сирник із насінням чіа, але без яєць та цукру.

Фото — скріншот.

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