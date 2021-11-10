Ідеальний сніданок: простий та швидкий рецепт ніжних сирників
Існує маса рецептів сирників — від незвичайних «кокосових» від дієтолога Світлани Фукс до простих у приготуванні з манкою.
Рецепт останніх пропонує ресурс «Шеф-кухар», називаючи їх «найніжнішими у світі».
Інгредієнти:
- Сир — 350 гр;
- Цукор — 2 ст.л.;
- Манка — 1,5 ст.л.;
- Борошно — 1 ст.л.;
- Яйце — 1шт. (якщо велике — тільки жовток).
Приготування:
- Добре розім'яти сир. Додати яйце та цукор, перемішати.
- Додамо манку та борошно. За бажанням — ванілін або ванільний цукор. Знову все добре перемішати.
- Залишити сирну масу відпочити на 15 хвилин.
- Припилити дошку борошном і сформувати сирники.
- Обсмажити на пательні з невеликою кількістю вершкового масла.
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Фото — скріншот.238
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