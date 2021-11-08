Вертута з гарбузом: популярна страва з Молдови, яка скрасить українцям самотні осінні вечори

Після того, як бренд-шеф Андрій Величко поділився рецептом безсарабських вертутів із гарбузом кулінари сайту Волшебная Еда розповіли, як готувати молдавські вертути.

Ця страва є рулетом з витяжного тіста з солодкою або з солоною начинкою. Як правило, рулет згортають спіраллю, а потім змащують яйцем і випікають у духовці до рум'яної скоринки.

Але можна спростити завдання — використовувати готове тісто філо. Його можна купити у супермаркетах, у відділі замороженого тіста. Як начинку можна використовувати гарбуз, родзинки та горіхи. За бажанням можна додати до списку інгредієнтів корицю або ванільний цукор. Але можна обійтися без них. До речі, щоб начинка не витікала, гарбуз слід посипати сумішшю із цукру та крохмалю.

Калорійність цієї страви становить 261.82 кКал на 100 г.

Інгредієнти: • тісто філо — 400−500 г

• гарбуз десертних сортів — 800 г

• цукор — 8 ст. л.

• картопляний крохмаль — 2 ст. л.

• вершкове масло — 100 г

• олія — 100 г

• волоські горіхи — 1−2 жмені

• родзинки — 1 жменя Приготування: Тісто філо розморозити в упаковці за 30−40 хвилин до початку готування. Розтопити вершкове масло і змішати його із рослинним в рівних пропорціях. Змішати цукор і кукурудзяний крохмаль — цією сумішшю ми посипатимемо начиння безпосередньо перед запіканням, не потрібно змішувати відразу, інакше гарбуз дасть багато соку, який потім витікатиме. Далі слід очистити гарбуз і натерти на тертці з великими отворами. Волоські горіхи потрібно нарубати ножем, щоб траплялися великі і дрібніші шматочки. Родзинки запарити в окропі. Потім розгорнути один прошарок тіста. Змастити його сумішшю з вершкового та рослинного масла. Зверху викласти ще один прошарок тіста, знову повторити операцію з олією. На широку частину потрібно викласти начиння: порцію тертого гарбуза, трохи горіхів та родзинок. Після цього зверху щедро посипати начиння та тісто сумішшю із цукру з крохмалем. Згорнути трубочкою, щоб начиння виявилося всередині. Перенести рулет у форму для запікання, підгинаючи краї всередину. Дно форми обов'язково потрібно змастити олією, щоб вони не прилипли. Далі потрібно повторити процедуру, згортаючи рулети, доки не закінчаться тісто та начиння. Зверху змастити маслом, посипати цукром, що залишився. Відправити в духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів, на 30−40 хвилин до зарум'янювання. Якщо духовка гріє слабко, можна додатково змастити вертуту зверху яйцем (хвилин за 15 до остаточно випікання). Гарячу випічку нарізати на порції — буде багато хрускоту, це тісто філо стало шаруватим завдяки маслу, а всередині — соковита гарбузова начинка з родзинками та хрусткими горішками. Подавати страву слід у теплому вигляді. Якщо залишиться на наступний день, то потрібно підсушити-підігріти в духовці хвилин 10, щоб вертута знову захрумтіла.

Як писали «ФАКТИ», раніше суддя проекту «Майстер Шеф» Володимир Ярославський розповів, як готувати смачні сирні пончики за новим рецептом.

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