Хачапурі по-мегрельськи: простий рецепт ситного коржика на кефірі
Після того, як переможець «МайстерШеф"-9 Сергій Денисов (Серго Батумський) розсекретив рецепт приготування своїх улюблених аджарських хачапурі кулінари Telegram-каналу «Шеф-повар» розповіли, як готувати хачапурі по-мегрельськи.
Так, для тесту всі інгредієнти потрібно змішати (кефір трохи підігріти) і дати зростати 1 годину.
Інгредієнти на 2 великі хачапурі:
- Мацоні — 400 мл (можна кефір, кисле молоко)
- Дріжджі — 7 гр
- Борошно — 500 гр
- Цукор — 1 ч. л
- Сіль — 1 ч. л
- Рослинна олія — 50 гр
Начинка:
- Сир сулугуні (можна взяти моцарелу та підсолити) — 900 гр
- Вершкове масло (всередину та на гору) — 150 гр
Потім необхідно замісити тісто і накрити в теплому місці на 40−60 хв. Випікати потрібно за температури 180−190 градусів протягом 20 хвилин.
Раніше рецептом хачапурі поділилася кулінар Ірода Мукімова, а ведучий Григорій Герман розповів, як приготувати коржики для Тако.273
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