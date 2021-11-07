Хачапурі по-мегрельськи: простий рецепт ситного коржика на кефірі

Після того, як переможець «МайстерШеф"-9 Сергій Денисов (Серго Батумський) розсекретив рецепт приготування своїх улюблених аджарських хачапурі кулінари Telegram-каналу «Шеф-повар» розповіли, як готувати хачапурі по-мегрельськи.

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Так, для тесту всі інгредієнти потрібно змішати (кефір трохи підігріти) і дати зростати 1 годину. Інгредієнти на 2 великі хачапурі: - Мацоні — 400 мл (можна кефір, кисле молоко)

- Дріжджі — 7 гр

- Борошно — 500 гр

- Цукор — 1 ч. л

- Сіль — 1 ч. л

- Рослинна олія — 50 гр Начинка: - Сир сулугуні (можна взяти моцарелу та підсолити) — 900 гр

- Вершкове масло (всередину та на гору) — 150 гр Потім необхідно замісити тісто і накрити в теплому місці на 40−60 хв. Випікати потрібно за температури 180−190 градусів протягом 20 хвилин.

Раніше рецептом хачапурі поділилася кулінар Ірода Мукімова, а ведучий Григорій Герман розповів, як приготувати коржики для Тако.

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