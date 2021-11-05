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Більше масла та пармезану: Володимир Ярославський розкрив «головний секрет» різотто з гарбузом

15:56 5 листопада 2021
Різотто з гарбузом

Суддя проекту «Майстер Шеф» Володимир Ярославський, який нещодавно розповідав, як готувати сирну запіканку з гарбузом, поділився ще одним «гарбузовим» рецептом.

В Instagram він розповів, як готувати різотто з гарбузом. «Проста страва, але як казала моя мама, яка прожила досить тривалий час в Італії, головний секрет — трохи більше масла і трохи більше пармезану, ніж зазвичай», — радить кухар.

Інгредієнти (на 2 великі порції):

  • 120 г рису;
  • 30 г білої цибулі;
  • 40 г білого сухого вина;
  • 250 г нарізаного кубиком гарбуза;
  • 15 г оливкової олії для смажіння;
  • 35 г вершкового масла;
  • 80 г тертого сиру пармезан;
  • Гілочка розмарину і тім"яну;
  • Овочевий бульйон (близько 600г).

Приготування:

  • Цибулю нарізати дрібними кубиками та обсмажити на пательні.
  • Додати у пательню нарізаний гарбуз та трохи обсмажити.
  • Додати рис (кухар його не промиває, бо потрібний крохмаль для соусу), прогріти разом, а потім додати біле сухе вино та випарити його. Вино потрібно для особливого аромату страви — алкоголю зовсім не залишається.
  • У декілька прийомів додати овочевий бульон. Посолити і готувати далі близько 20 хвилин, помішуючи дерев'яною лопаткою. Додати ароманті трави.
  • Коли рис майже готовий (тверда серединка має ділитися на 2−3 частини, коли розтираєш зернятко), вийняти гілочки трав, зняти різотто з вогню, додати вершкове масло та пармезан, вимішати до однородної консистенції.

«Частина гарбуза залишається з хрумкими кубиками, частина вже переходить у пюре. Куштуйте гарбуз до приготування. Він має бути солодким! Іноді деякі кухарі беруть гарбузове пюре замість шматочків — це навіть швидше. Ви можете додавати апельсинову цедру, корицю чи свої спеції, щоб кожного разу страва грала новими смаками», — радить Володимир Ярославський та додає: «Різотто подають одразу ж, не чекають! Можна додавати гарбузове насіння, будь-який ще сир, добру оливкову олію — і навіть смажений хрумкий бекон».

Раніше кухар поділився рецептом ще однієї італійської страви — закуски з перцю та сиру.

Фото зі сторінки Володимира Ярославського у соціальних мережах.

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