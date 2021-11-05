Рецепт, який «точно порадує»: Ліза Глінська поділилася секретом пирога з пряними грушами
Кондитер Ліза Глінська, після пиріжків з яблуками у сирному тісті, запропонувала рецепт осіннього пирога з пряними грушами, який «точно порадує» всіх, хто його спробує.
Грушевий пиріг з прянощами
Груші у червоному вині з прянощами:
10−11 груш
750 мл червоного вина (напівсухого)
100 г цукру (4 ст. л.)
мікс прянощів (кориця, гвоздика, бодян, кардамон)
Приготування
Очистити груші від шкірки. Обов'язково залишити хвостик.
Укласти груші в каструлю хвостиком нагору і присипати цукром.
Додати прянощі та залити все вином.
Варити груші при середній температурі 25−30 хвилин.
Дістати груші з каструлі.
Проварити винний сироп ще 15−20 хвилин.
Бісквіт (кексовий)
200 г вершкового масла (розм'якшеного) (1 пачка)
200 г цукрової пудри (8 ст. л. з гіркою)
200 г яєць (4 шт.)
250 г борошна (8,5 ст. л. з гіркою)
8 г розпушувача (2 ч. л. без гірки)
Приготування
Збити віночком розм'якшене вершкове масло до стану помадки.
Додати цукрову пудру й перемішати.
Додати яйця і знову перемішати.
З'єднати борошно з розпушувачем й додати до яєчно-масляної маси. Перемішати до однорідної консистенції.
Перекладіть тісто у форму, змащену вершковим маслом, й трохи розрівняти.
Укласти грушу в тісто, трохи підкручуючи, щоб тісто обволікало грушу.
Випікати в розігрітій до 165 градусів духовці 30−35 хвилин.
Полити гарячий пиріг гарячим винним сиропом.
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