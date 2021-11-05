Рецепт, який «точно порадує»: Ліза Глінська поділилася секретом пирога з пряними грушами

Кондитер Ліза Глінська, після пиріжків з яблуками у сирному тісті, запропонувала рецепт осіннього пирога з пряними грушами, який «точно порадує» всіх, хто його спробує.

Груші у червоному вині з прянощами:

10−11 груш

750 мл червоного вина (напівсухого)

100 г цукру (4 ст. л.)

мікс прянощів (кориця, гвоздика, бодян, кардамон)



Приготування

Очистити груші від шкірки. Обов'язково залишити хвостик.

Укласти груші в каструлю хвостиком нагору і присипати цукром.

Додати прянощі та залити все вином.

Варити груші при середній температурі 25−30 хвилин.

Дістати груші з каструлі.

Проварити винний сироп ще 15−20 хвилин.



Бісквіт (кексовий)

200 г вершкового масла (розм'якшеного) (1 пачка)

200 г цукрової пудри (8 ст. л. з гіркою)

200 г яєць (4 шт.)

250 г борошна (8,5 ст. л. з гіркою)

8 г розпушувача (2 ч. л. без гірки)



Приготування

Збити віночком розм'якшене вершкове масло до стану помадки.

Додати цукрову пудру й перемішати.

Додати яйця і знову перемішати.

З'єднати борошно з розпушувачем й додати до яєчно-масляної маси. Перемішати до однорідної консистенції.

Перекладіть тісто у форму, змащену вершковим маслом, й трохи розрівняти.

Укласти грушу в тісто, трохи підкручуючи, щоб тісто обволікало грушу.

Випікати в розігрітій до 165 градусів духовці 30−35 хвилин.

Полити гарячий пиріг гарячим винним сиропом.