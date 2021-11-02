«Всім добре відомий Кіш Лорен»: рецепт знаменитого пирога від переможця «МайстерШефа»

Переможець шоу «МайстерШеф. Професіонали 2» Євген Грибеник, який раніше запропонував рецепт страви з італійської кухні — солодкого перцю у медово-бальзамічному маринаді, розповів, як він готує пиріг на пісочному тісті — відомий Кіш Лорен.

У Instagram він не лише опублікував рецепт цього пирога, а й виклав кілька відео, супроводжуючи своїми коментарями процес приготування.

Інгредієнти: Для тіста (під форму 30 см): 225 гр. борошна;

145 гр. вершкового масла 82%;

3−4 гр. солі;

70 гр. жовтків (кулінар використовує 1 яйце та 2 жовтки). Для начинки: 400 гр. замороженого шпинату (виходить 200 гр розмороженого);

100 гр. копченого курячого філе;

100 гр. твердого сиру;

50 гр. сиру брі (за бажанням)

2 яйця;

1 склянка вершків;

Сіль, перець за смаком;

3 шт. цибулини.



Приготування: Пасувати цибулю на вершковому маслі. Окремо підготувати суміш із яєць, вершків, додати трохи борошна, мускатного горіха, також додати готову цибулю.

Зверху на випечене пісочне тісто у форму викласти суміш, розморожений та віджатий шпинат та курку. Посипати сиром.

Випікати до готовності при 180 градусах.

Раніше «дядько Женя» запропонував передплатникам разом приготувати сезонний гарбузовий суп.

Фото зі сторінки Євгена Грибеника у соціальних мережах.

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