«Всім добре відомий Кіш Лорен»: рецепт знаменитого пирога від переможця «МайстерШефа»
Переможець шоу «МайстерШеф. Професіонали 2» Євген Грибеник, який раніше запропонував рецепт страви з італійської кухні — солодкого перцю у медово-бальзамічному маринаді, розповів, як він готує пиріг на пісочному тісті — відомий Кіш Лорен.
У Instagram він не лише опублікував рецепт цього пирога, а й виклав кілька відео, супроводжуючи своїми коментарями процес приготування.
Інгредієнти:
Для тіста (під форму 30 см):
- 225 гр. борошна;
- 145 гр. вершкового масла 82%;
- 3−4 гр. солі;
- 70 гр. жовтків (кулінар використовує 1 яйце та 2 жовтки).
Для начинки:
- 400 гр. замороженого шпинату (виходить 200 гр розмороженого);
- 100 гр. копченого курячого філе;
- 100 гр. твердого сиру;
- 50 гр. сиру брі (за бажанням)
- 2 яйця;
- 1 склянка вершків;
- Сіль, перець за смаком;
- 3 шт. цибулини.
Приготування:
- Пасувати цибулю на вершковому маслі. Окремо підготувати суміш із яєць, вершків, додати трохи борошна, мускатного горіха, також додати готову цибулю.
- Зверху на випечене пісочне тісто у форму викласти суміш, розморожений та віджатий шпинат та курку. Посипати сиром.
- Випікати до готовності при 180 градусах.
Раніше «дядько Женя» запропонував передплатникам разом приготувати сезонний гарбузовий суп.
Фото зі сторінки Євгена Грибеника у соціальних мережах.214
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