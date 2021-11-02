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«Всім добре відомий Кіш Лорен»: рецепт знаменитого пирога від переможця «МайстерШефа»

10:30 2 листопада 2021
Кіш Лорен

Переможець шоу «МайстерШеф. Професіонали 2» Євген Грибеник, який раніше запропонував рецепт страви з італійської кухні — солодкого перцю у медово-бальзамічному маринаді, розповів, як він готує пиріг на пісочному тісті — відомий Кіш Лорен.

У Instagram він не лише опублікував рецепт цього пирога, а й виклав кілька відео, супроводжуючи своїми коментарями процес приготування.

Інгредієнти:

Для тіста (під форму 30 см):

  • 225 гр. борошна;
  • 145 гр. вершкового масла 82%;
  • 3−4 гр. солі;
  • 70 гр. жовтків (кулінар використовує 1 яйце та 2 жовтки).

Для начинки:

  • 400 гр. замороженого шпинату (виходить 200 гр розмороженого);
  • 100 гр. копченого курячого філе;
  • 100 гр. твердого сиру;
  • 50 гр. сиру брі (за бажанням)
  • 2 яйця;
  • 1 склянка вершків;
  • Сіль, перець за смаком;
  • 3 шт. цибулини.


Приготування:

  • Пасувати цибулю на вершковому маслі. Окремо підготувати суміш із яєць, вершків, додати трохи борошна, мускатного горіха, також додати готову цибулю.
  • Зверху на випечене пісочне тісто у форму викласти суміш, розморожений та віджатий шпинат та курку. Посипати сиром.
  • Випікати до готовності при 180 градусах.

Раніше «дядько Женя» запропонував передплатникам разом приготувати сезонний гарбузовий суп.

Фото зі сторінки Євгена Грибеника у соціальних мережах.

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