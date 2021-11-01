«Легко і швидко»: рецепт курячих сердечок у сметанному соусі від Лізи Глінської
Титулований кулінар Ліза Глінська, яка розповіла секрети приготування калорійної і смачної вечері з пастою Болоньєзе, запропонувала урізноманітнити вечірнє меню субпродуктами.
Наприклад, вам може сподобатися її рецепт сердець в сметанному соусі.
Вам знадобиться:
- 1 кг сердець (курячих або індички)
- 3 середніх цибулини
- сіль та чорний перець (за смаком)
Для соусу:
- 200 г сметани (жирність 15−20%)
- кріп
- 100 мл води (півсклянки)
- 20 г борошна (1 столова ложка)
Для смаження — олія
Спосіб приготування
Підготуйте сердечки, зрізавши зайвий жир, розрізавши їх надвоє і добре промиваючи.
Наріжте цибулю тонкими пластинами.
На розігріту сковороду налийте олії, відправте туди підготовлені серця та цибулю. Посоліть, поперчіть і перемішайте.
Обсмажуйте все при високій температурі, поки цибуля не пустить сік. Потім накрийте кришкою і томіть ще 20 хвилин.
З'єднайте в мисці сметану з водою та борошно, перемішайте, щоб не було грудочок, додайте сметанний соус.
Знизьте температуру до середньої, заважайте до загусання підливи.
Додайте дрібно нарізаний кріп і залиште на вогні 2 хвилини.
Якщо потрібно — додайте сіль та перець.
Нагадаємо, колега Лізи Глинської Володимир Ярославський розкрив секрет паштету з курячої печінки з овочами.144
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter