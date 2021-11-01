«Легко і швидко»: рецепт курячих сердечок у сметанному соусі від Лізи Глінської

Титулований кулінар Ліза Глінська, яка розповіла секрети приготування калорійної і смачної вечері з пастою Болоньєзе, запропонувала урізноманітнити вечірнє меню субпродуктами.

Наприклад, вам може сподобатися її рецепт сердець в сметанному соусі.

Вам знадобиться:

1 кг сердець (курячих або індички)

3 середніх цибулини

сіль та чорний перець (за смаком)

Для соусу:

200 г сметани (жирність 15−20%)

кріп

100 мл води (півсклянки)

20 г борошна (1 столова ложка)

Для смаження — олія

Спосіб приготування

Підготуйте сердечки, зрізавши зайвий жир, розрізавши їх надвоє і добре промиваючи.

Наріжте цибулю тонкими пластинами.

На розігріту сковороду налийте олії, відправте туди підготовлені серця та цибулю. Посоліть, поперчіть і перемішайте.

Обсмажуйте все при високій температурі, поки цибуля не пустить сік. Потім накрийте кришкою і томіть ще 20 хвилин.

З'єднайте в мисці сметану з водою та борошно, перемішайте, щоб не було грудочок, додайте сметанний соус.

Знизьте температуру до середньої, заважайте до загусання підливи.

Додайте дрібно нарізаний кріп і залиште на вогні 2 хвилини.

Якщо потрібно — додайте сіль та перець.

Нагадаємо, колега Лізи Глинської Володимир Ярославський розкрив секрет паштету з курячої печінки з овочами.

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