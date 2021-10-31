Соковита закуска по-корейськи: рецепт кімчі з редьки

Кулінари, що запропонували раніше свій рецепт пирога з куркою, з сайту Аймкук, поділилися рецептом ароматної, соковитої, гострої закуски кімчі з редьки дайкон за традиційним корейським рецептом.

Соковита, пряна, що пробуджує апетит, корейська закуска кімчі — страва, улюблена у всьому світі. Приготовлена за традиційним корейським рецептом, хрумке, пекуче і ароматне кімчі з редьки буде готове до подачі до столу вже через годину і припаде до смаку всім поціновувачам гострих закусок, що зігрівають.

Інгредієнти:

Дайкон — 2 кг

Цукор — 2 ст.

Сіль — 1.5−2 ст. (за смаком)

Імбир корінь — 1 ст.л.

Зелена цибуля — 4 стебла

Пластівці червоного перцю — 20−100 г (за смаком)

Часник — 5−6 зубчиків (2 ст.л.)

Соєвий/рибний соус — 60 мл

Приготування

Очистіть і наріжте кубиками дайкон розміром 1.5−2.5 сантиметра. Помістіть шматочки в глибоку ємність, додайте 2 ст. цукру, 1.5 ст. солі та ретельно перемішайте. Залиште дайкон за кімнатної температури на 30 хвилин. Потім злийте весь сік, що виділився, і на якийсь час збережіть, частина його знадобиться для приготування маринаду.

Дрібно наріжте імбир та зелену цибулю. Подрібніть зубчики часнику. Додайте до шматочків дайкона пластівці червоного перцю та підготовлений імбир, цибулю, часник. Влийте соєвий соус і 80 мл соку дайкону. Замість соєвого соусу можна використовувати однакову кількість рибного соусу.

Гостроту страви можна регулювати на свій смак, зменшуючи чи збільшуючи кількість перцю. Найбільш популярні пропорції приготування страви припускають додавання 50 г пластівців гострого перцю на кожен кілограм дайкона, що надає страві дуже гострого смаку.

Ретельно перемішайте підготовлені компоненти, доки приправи не розподіляться рівномірно, а шматочки дайкона не виглядатимуть соковито. За необхідності додайте ще трохи солі на свій смак. Якщо ви змішуєте компоненти руками — обов'язково надягніть поліетиленові або гумові рукавички, щоб захистити шкіру рук від гостроти перцю, що обпалює.

Страву можна відразу подавати до столу або помістити в холодильник у герметичній ємності (пластиковому контейнері або скляній банці з вакуумною кришкою). Зберігати кімчі в такий спосіб можна кілька місяців. У процесі зберігання кімчі поступово ферментується і набуває кислішого смаку. Вважається, що найбільш повно смак кімчі з редьки розкривається за два тижні.