Як приготувати печиво з популярного серіалу «Гра в кальмара»

Після успіху корейського серіалу «Гра в кальмара» у всьому світі спостерігається новий виток популярності всього корейського. На гребені хвилі опинилася корейська кухня, а особливо традиційне печиво дальгона, що фігурувало у серіалі. Професійні кондитери та кулінари-аматори вихваляються на YouTube своїми витворами.

Рецепт дальгони досить простий. Для нього знадобляться всього два інгредієнти: цукор (підійдуть білий або коричневий цукор-пісок, цукрова пудра, не підійдуть цукрозамінники) та харчова сода. У деяких рецептах соду (гідрокарбонат натрію) замінюють розпушувачем (харчовою содою з кисловмісними сполуками), але прихильники класичної технології переконливо просять цього не робити. Вважається, що від пекарського порошку чи розпушувача псується смак дальгони.

При приготуванні корейського печива набагато більше уваги доведеться приділити не інгредієнтам, а посудині, в якій змішуватимуться компоненти. Це має бути посуд із нержавіючої сталі: невелика каструля, кухоль, сковорідка. Деякі умільці використовують ополоник чи навіть ложку, якщо береться мінімальна кількість продуктів.

Печиво дальгона Цукор — 20−25 г або 1,5 столової ложки;

Сода — ¼ чайної ложки. 1. Цукор висипати в сталеву посудину і поставити нагріватися на повільному вогні, періодично помішуючи. Для перемішування краще використовувати не ложку, а палички.

2. Коли маса повністю розплавиться, зняти посуд з вогню та всипати соду.

3. Маса стане світлішою, її необхідно ще трохи перемішати (не більше 5 секунд) і вилити на попередньо підготовлену поверхню.

4. Формувати печиво найкраще на силіконовому килимку або пергаментному папері для випікання. Цукровий сироп потрібно вилити так, щоб вийшли рівні кружки. Можна використовувати круглі формочки для печива.

5. Акуратно натиснути на кружки, щоб вони стали тоншими і щільнішими.

6. Натиснути на цукровий кружок формочкою для печива, щоб зробити всередині малюнок.

Нагадаємо, у деяких сім'ях перегляд популярного серіалу став альтернативою вечері, а знаменитості спробували відтворити ігри з корейської дорами.

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