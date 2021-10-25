Всесвітній день спагетті 25 жовтня: «Пекельний шеф» поділився рецептом ситної і надзвичайно смачної пасти з мідіями

До Всесвітнього дня спагетті, який всі любителі італійської кухні відзначають 25 жовтня, шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов прийшов у всеозброєнні. Він пропонує ненадовго відволіктися від страв із гарбуза і приготувати пасту за середземноморським рецептом — з мідіями. Секретами приготування Якутов поділився в програмі «Пекельна кухня» на Новому каналі.

Паста з мідіями Інгредієнти: Мідії в мушлях — 100 г;

Паста з твердих сортів пшениці — 60−70 г;

Оливкова олія — 2−3 ст. л.;

Петрушка — 1 ст. л.;

Лук — ¼ частина;

Часник — 1 зубчик;

Масло вершкове — 1 ст. л.;

Пармезан- 1 ст. л.;

Вино біле — 50−60 мл;

Сіль, перець, перець чилі — за смаком. Пасту відварити до стадії al dente. Мідії промити, разом з нарізаною цибулею і часником обсмажити на сковороді на оливковій олії, влити туди вино, протушкувати. Додати зелень, масло. На останньому етапі додати у сковороду ледь недовареної пасти і води, в якій варилися вироби. Готову страву посипати пармезаном.

Нагадаємо, серед найпопулярніших рецептів пасти в світі кухарі називають спагетті болоньєзе. Британський принц Вільям включив цей рецепт у благодійну кулінарну книгу.

Фото pixabay.com

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