Повітряний і розсипчастий манник на кефірі: покроковий рецепт ідеальних ласощів в мультиварці

В Україні багато господинь люблять пекти вдома пироги. Одним з найпростіших в приготуванні пирогів є манник. Продукти для приготування манника на кефірі найчастіше є вдома. Під час випікання в мультиварці пиріг дуже добре піднімається, виходить повітряним і розсипчастим, пише 2Recepta.com.

До того ж, з манника можна зробити нескладний домашній тортик. Для цього розріжте пиріг уздовж на 3 частини і промажте між шарами сметанним кремом або згущеним молоком. Зверху можна прикрасити цукровою пудрою, розтопленим шоколадом або збитими вершками.

Інгредієнти: • Манна крупа — 200 гр

• Кефір — 200 гр

• Яйце — 3 шт

• Цукор — 200 гр

• Вершкове масло — 100 гр

• Борошно — 150 гр

• Розпушувач — 1,5 чайн. л У мисочці залити манну крупу кефіром, добре перемішати і залишити для набухання. Яйця ретельно збити з цукром. До збитих яєць додати розтоплене вершкове масло і набряклу манку. Добре перемішати. Потім до тесту всипати борошно з розпушувачем. Акуратно ложкою замісити не густе тісто. Дно чаші мультиварки змастити вершковим маслом, вилити підготовлене тісто. Кришку мультиварки закрити, встановити режим «Випічка» 65 хвилин. Після сигналу готовності манник обережно витягнути за допомогою кошику для варіння на пару. Посипати цукровою пудрою або прикрасити за власним бажанням.

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Фото: 2Recepta.com

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