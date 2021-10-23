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Швидко готуються і не занадто важкі для шлунка: співачка М'ята поділилася рецептом кабачкових млинців з крупою кіноа

16:36 23 жовтня 2021
Швидко готуються і не занадто важкі для шлунка: співачка М&#39;ята поділилася рецептом кабачкових млинців з крупою киноа

Українська співачка М'ята (Юлія Загорська), яка відверто розповіла про драму з сином, намагається, щоб її сім'я харчувалася правильно. До цього вона закликала і фоловерів в Instagram, представивши свій рецепт кабачковий оладок з суперфудом — крупою кіноа.

Для приготування зіркового сніданку вам знадобляться:

• Кабачок або цукіні — 1 штука
• Цибуля — 1 штука
• Кіноа — 3,4 столові ложки
• Яйце — 1 штука
• Борошно — 2−3 столові ложки
• Кріп
• Сіль
• Перець
• Соус песто або сметана
• Масло для смаження

Етапи приготування

1. Відварити кіноа і остудити.

2. Натерти половину кабачка або цукіні на дрібну тертку, віджавши і виливши сік (м'якоть повинна стати трохи сухуватою).

3. Нарізати половину цибулини і збити її в блендері.

4. Нарізати кріп, додати в кабачкову м'якоть яйце, перебиту цибулю, борошно, кіноа, сіль і перець. Також можна додати молоду зелену цибулю, порізану шматочками.

5. Сформувати оладки і обсмажити на маслі.

Готову страву викласти на тарілку і додати соус песто (його можна замінити і більш звичною для нас сметаною).

Також на сніданок можна приготувати «вівсяний млинець», рецептом якого з «ФАКТАМИ» поділилася українська актриса Катерина Гулякова, що зіграла головну роль в детективі «Топтун». Його особливість — приготування займе всього пару хвилин.

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