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Пісочні кошички з заварним кремом та фруктами — ідеальний десерт для домашнього чаювання

20:08 20 жовтня 2021
Пісочні кошички з заварним кремом та фруктами&nbsp;— ідеальний десерт для домашнього чаювання

Пісочні кошички з заварним кремом і ягодами або фруктами стануть прикрасою будь-якого столу (включаючи навіть королівський), особливо на свята або вихідні дні, коли за столом збирається вся родина.

Також «фруктовий кошик» легко скрасить сніданок в похмурий осінній день, надавши гарного настрою перед заняттями або роботою. Тим більше, що і приготування десерту не займає багато часу, пише Telegram-ресурс Десертоманія.

Для приготування ласощів (з розрахунку 20−30 штук) вам знадобляться:

  • 175 грамів холодного вершкового масла (його потрібно нарізати шматочками)
  • 2−3 яєчних жовтки
  • 1 чайна ложка меду
  • 60 грамів цукрової пудри
  • 1 щіпка солі
  • ½ чайної ложки ванільного екстракту
  • цедра ½ апельсина і цедра ½ лимона
  • 250 грамів борошна

Крем:

  • 375 грамів молока
  • 125 грамів вершків 33%
  • 175 грамів цукру
  • 6 яєчних жовтків
  • 35 грамів борошна
  • 1 стручок ванілі

Для прикрашання:

  • фрукти або ягоди
  • м'ята
  • цукрова пудра

Приготування кошиків:

  • в чашу міксера помістити інгредієнти для тіста, крім борошна. Змішати до гладкої маси, потім додати борошно і перемішати, до поєднання компонентів в один шар;
  • обернути тісто в поліетиленову плівку і поставити в холодильник на 1 годину;
  • гофровані металеві форми для кексів змастити м'яким вершковим маслом;
  • розігріти духовку до 180 градусів;
  • охолоджене тісто розкачати до товщини 4 мм на посипаній борошном поверхні;
  • вирізати з тіста кола, помістити в форми і проколоти дно тіста виделкою;
  • поставити в попередньо розігріту духовку і випікати приблизно 14 хвилин до золотистого кольору;
  • дістати з духовки і повністю охолодити.

Приготування крему:

  • помістити в каструлю молоко і вершки. Нагріти на середньому вогні майже до кипіння (суміш повинна бути дуже теплою — гарячої, але не киплячою, коли на поверхні починає формуватися тонка плівка);
  • в чистій мисці збити яєчні жовтки з цукром, потім додати борошно і знову перемішати. В кінці додати ванільні зерна і перемішати;
  • в миску з яєчними жовтками поступово додати гаряче молоко і вершки, швидко збиваючи вінчиком. Масу вилити назад в каструлю і нагріти на середньому вогні, помішуючи постійно, поки маса не загусне і не почне кипіти (цей процес займає близько 15 хвилин). Знизити вогонь до мінімуму і готувати протягом приблизно 30 секунд на повільному вогні;
  • готовий крем перелити в миску і швидко охолодити (наприклад, помістити в каструлю з холодною водою з льодом, перемішуючи постійно щоб не утворилася шкірка на поверхні). Після охолодження помістити крем в холодильник.

Кошики, які охололи, заповнити кремом. Прикрасити фруктами за смаком, м'ятою і перед подачею на стіл посипати цукровою пудрою.

Зберігати в холодильнику.

Вам можуть сподобатися також трубочки з заварним кремом за рецептом Ектора Хіменеса-Браво.

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