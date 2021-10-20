Пісочні кошички з заварним кремом та фруктами — ідеальний десерт для домашнього чаювання
Пісочні кошички з заварним кремом і ягодами або фруктами стануть прикрасою будь-якого столу (включаючи навіть королівський), особливо на свята або вихідні дні, коли за столом збирається вся родина.
Також «фруктовий кошик» легко скрасить сніданок в похмурий осінній день, надавши гарного настрою перед заняттями або роботою. Тим більше, що і приготування десерту не займає багато часу, пише Telegram-ресурс Десертоманія.
Для приготування ласощів (з розрахунку 20−30 штук) вам знадобляться:
- 175 грамів холодного вершкового масла (його потрібно нарізати шматочками)
- 2−3 яєчних жовтки
- 1 чайна ложка меду
- 60 грамів цукрової пудри
- 1 щіпка солі
- ½ чайної ложки ванільного екстракту
- цедра ½ апельсина і цедра ½ лимона
- 250 грамів борошна
Крем:
- 375 грамів молока
- 125 грамів вершків 33%
- 175 грамів цукру
- 6 яєчних жовтків
- 35 грамів борошна
- 1 стручок ванілі
Для прикрашання:
- фрукти або ягоди
- м'ята
- цукрова пудра
Приготування кошиків:
- в чашу міксера помістити інгредієнти для тіста, крім борошна. Змішати до гладкої маси, потім додати борошно і перемішати, до поєднання компонентів в один шар;
- обернути тісто в поліетиленову плівку і поставити в холодильник на 1 годину;
- гофровані металеві форми для кексів змастити м'яким вершковим маслом;
- розігріти духовку до 180 градусів;
- охолоджене тісто розкачати до товщини 4 мм на посипаній борошном поверхні;
- вирізати з тіста кола, помістити в форми і проколоти дно тіста виделкою;
- поставити в попередньо розігріту духовку і випікати приблизно 14 хвилин до золотистого кольору;
- дістати з духовки і повністю охолодити.
Приготування крему:
- помістити в каструлю молоко і вершки. Нагріти на середньому вогні майже до кипіння (суміш повинна бути дуже теплою — гарячої, але не киплячою, коли на поверхні починає формуватися тонка плівка);
- в чистій мисці збити яєчні жовтки з цукром, потім додати борошно і знову перемішати. В кінці додати ванільні зерна і перемішати;
- в миску з яєчними жовтками поступово додати гаряче молоко і вершки, швидко збиваючи вінчиком. Масу вилити назад в каструлю і нагріти на середньому вогні, помішуючи постійно, поки маса не загусне і не почне кипіти (цей процес займає близько 15 хвилин). Знизити вогонь до мінімуму і готувати протягом приблизно 30 секунд на повільному вогні;
- готовий крем перелити в миску і швидко охолодити (наприклад, помістити в каструлю з холодною водою з льодом, перемішуючи постійно щоб не утворилася шкірка на поверхні). Після охолодження помістити крем в холодильник.
Кошики, які охололи, заповнити кремом. Прикрасити фруктами за смаком, м'ятою і перед подачею на стіл посипати цукровою пудрою.
Зберігати в холодильнику.
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