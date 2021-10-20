«Готуйте дітям на сніданок»: Ектор Хіменес-Браво підказав рецепт арахісової вкусняшки

Кондитери люблять використовувати арахісову пасту для приготування корисних дитячих ласощів. А суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво нагадав, що і власне арахісову пасту можна зробити більш смачною і корисною для дітей, прибравши зайвий цукор і замінивши його медом. Рецепт домашньої арахісової пасти шеф-кухар наводить в Instagram.

Арахісова паста На 300 г арахісу знадобляться: Мед — 10 г;

Арахісове (або інше рослинне) масло — 20 г;

Сіль — 3 м Арахіс обсмажити на сухій сковороді на середньому вогні. Всипати в чашу блендера, додати решту інгредієнтів. Збити. Від часу роботи блендера залежить консистенція пасти: чим довше, тим більш рідкою стане маса. Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Домашню арахісову пасту можна використовувати, щоб зробити дитячі сніданки кориснішими. Пасту можна намазувати на хлібці або на тости, подавати їх з бананом або іншими фруктами.

З арахісу кондитери часто готують солону карамель, яку потім можна використовувати як крем для коржів. Простий рецепт запропонувала кондитер з Чернігова Олена Зіберт.

Фото pixabay.com

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