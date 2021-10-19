26.24 / 26.41 30.38 / 30.69
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Соковитий, ароматний, смачний і корисний»: рецепт гарбузового пирога від Лізи Глінської

20:35 19 жовтня 2021
«Соковитий, ароматний, смачний і корисний»: рецепт гарбузового пирога від Лізи Глінської

Солодкі сорти гарбуза, які не підходять для приготування овочевого супу, стануть ідеальним інгредієнтом для гарбузового пирога. Кондитер Ліза Глінська запевняє, що з'їдається такий десерт майже так само швидко, як готується. Відеорецепт Глінська опублікувала на своєму YouTube-каналі. Шеф-кухар обіцяє, що пиріг вийде соковитий, ароматний, смачний і корисний.

Гарбузовий пиріг

На 300 г гарбуза знадобляться:

  • Яйця — 4 шт .;
  • Масло вершкове — 130 г;
  • Цукор — 130 г або 6,5 ст. л .;
  • Борошно — 8,5 ст. л .;
  • Розпушувач — 2 ч. л .;
  • Лимонна або апельсинова цедра — з одного цитруса.

Гарбуз натерти на дрібній тертушці. Коли масло стане м'яким, перемішати вінчиком. Додати цедру, цукор, яйця, борошно з розпушувачем, перемішати. В останню чергу додати гарбуз.
Випікати в змащеній і посипаній борошном формі 30−40 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.


Нагадаємо, з гарбуза можна приготувати ще одні ласощі: солодкі і пряні цукати. Смачними виходять оладки з гарбуза з мускатним горіхом.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Борис Моїсеєв

Тяжкохворий Борис Моїсеєв просить вивезти його з Росії

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.