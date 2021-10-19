«Соковитий, ароматний, смачний і корисний»: рецепт гарбузового пирога від Лізи Глінської

Солодкі сорти гарбуза, які не підходять для приготування овочевого супу, стануть ідеальним інгредієнтом для гарбузового пирога. Кондитер Ліза Глінська запевняє, що з'їдається такий десерт майже так само швидко, як готується. Відеорецепт Глінська опублікувала на своєму YouTube-каналі. Шеф-кухар обіцяє, що пиріг вийде соковитий, ароматний, смачний і корисний.

Гарбузовий пиріг На 300 г гарбуза знадобляться: Яйця — 4 шт .;

Масло вершкове — 130 г;

Цукор — 130 г або 6,5 ст. л .;

Борошно — 8,5 ст. л .;

Розпушувач — 2 ч. л .;

Лимонна або апельсинова цедра — з одного цитруса. Гарбуз натерти на дрібній тертушці. Коли масло стане м'яким, перемішати вінчиком. Додати цедру, цукор, яйця, борошно з розпушувачем, перемішати. В останню чергу додати гарбуз.

Випікати в змащеній і посипаній борошном формі 30−40 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.



Нагадаємо, з гарбуза можна приготувати ще одні ласощі: солодкі і пряні цукати. Смачними виходять оладки з гарбуза з мускатним горіхом.

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