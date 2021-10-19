Плацинди з хрусткою скоринкою: смачне осіннє блюдо від Тетяни Литвинової

Гарбуз — король осені. Він яскравий, ароматний та смачний. З нього можна приготувати чимало чудових страв. Одним з рецептів з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Тетяна Литвинова.

— Плацинди — це молдавський прісний коржик з начинкою, — каже Тетяна Литвинова. — Одна з найпопулярніших начинок — гарбуз. Але також часто готують начинку з яблук, сиру, картоплі чи м'яса. Можна готувати як на сковороді, так і в духовці.

Плацинди Тісто: борошно пшеничне — 300 г

вода тепла -150 г

олія — 50 мл

сіль — щіпка Начинка: гарбуз — 500 г

цедра апельсина — 1 шт.

цукор — 100 г

масло вершкове — 50 г Приготування: У гарячу воду додаємо олію, а потім виливаємо це в борошно і вимішуємо тісто — спочатку лопаткою, а потім руками. Для того, щоб тісто було еластичним, його потрібно поділити на три частини, загорнути в харчову плівку і залишити на півгодини. А поки приготуємо начинку: натираємо на дрібну терку гарбуз і апельсинову цедру та добре перемішуємо. Повернемося до тіста: перед розкачуванням потрібно змастити тісто олією. Починаємо розкачувати качалкою, а потім продовжуємо витягати руками (тісто еластичне і добре тягнеться). Розтягуємо до прозорості, потім зрізаємо товсті краї тіста і змащуємо розтопленим вершковим маслом. Начинку розподіляємо рівним тонким шаром на одній половині тіста і зверху трохи присипаємо цукром. Звертаємо плацинду рулетиком, а потім формуємо равлика з цього тонкого рулетика. Випікати в духовці 10−15 хвилин. Плацинди з гарбузом готові!

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