Шарлотка класична з яблуками у духовці: покроковий рецепт пишного пирога

Є чимало рецептів приготування смачного десерту — яблучної шарлотки. Наприклад, телеведуча Марічка Падалко готує її з розпушувачем, отримуючи високий і пишний пиріг.

А на сайті 1000.menu пропонують рецепт класичної шарлотки, але вже без розпушувача.

Інгредієнти (на 8 порцій): Яблука — 400 гр.;

Борошно — 170 гр.;

Цукор — 150 гр.;

Яйця — 3 шт.;

Сіль за смаком.

Приготування: Яйця з цукром збийте міксером на невеликій швидкості протягом 3−5 хвилин до пишності. Маса повинна стати білою і помітно збільшитися в обсязі, а кристали цукру повністю розчинитися. Для перевірки можна провести по суміші віночком лінію — якщо вона не зникає протягом декількох секунд, то збивати більше не потрібно.

Просіяти борошно, наситивши його киснем. Додавати в яєчну масу невеликими порціями, поступово вимішуючи міксером на низьких обертах. Тісто за консистенцією має нагадувати сметану.

Додати сіль, перемішати силіконовою лопаткою, але не довго — інакше тісто осяде і бісквіт вийти щільним. Якщо все зроблено правильно, тісто стікатиме з ложки широкою стрічкою.

Яблука (зелені кисло-солодкі і не дуже соковиті, але щільні плоди) помити, просушити паперовими рушниками. Розрізати навпіл, видалити серцевину з насінням і нарізати невеликими кубиками. Скропити лимонним соком.

Дно форми застелити пергаментом або ж змастити вершковим маслом чи рафінованою соняшниковою олією. Дно і боки присипати борошном або манною крупою.

Викласти у форму яблука, залити тістом. Покрутіть форму, щоб бісквітна маса заповнила весь простір між начинкою. Помістити у духовку, вже розігріту до 180 градусів — якщо ставити у холодну, тісто «впаде».

Випікати 30−40 хвилин, до появи золотистої скоринки. Щоб бісквіт не осів, духовку не відчиняйте перші 20 хвилин. Готовність випічки перевіряти сухою дерев'яною шпажкою — якщо вона не намокла від тіста, то шарлотка готова.

Раніше ведучій «МайстерШефу» Ектор Хіменес-Браво розповідав, як готує шарлотку він.

Фото з Pixabay.

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