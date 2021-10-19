Шарлотка класична з яблуками у духовці: покроковий рецепт пишного пирога
Є чимало рецептів приготування смачного десерту — яблучної шарлотки. Наприклад, телеведуча Марічка Падалко готує її з розпушувачем, отримуючи високий і пишний пиріг.
А на сайті 1000.menu пропонують рецепт класичної шарлотки, але вже без розпушувача.
Інгредієнти (на 8 порцій):
- Яблука — 400 гр.;
- Борошно — 170 гр.;
- Цукор — 150 гр.;
- Яйця — 3 шт.;
- Сіль за смаком.
Приготування:
- Яйця з цукром збийте міксером на невеликій швидкості протягом 3−5 хвилин до пишності. Маса повинна стати білою і помітно збільшитися в обсязі, а кристали цукру повністю розчинитися. Для перевірки можна провести по суміші віночком лінію — якщо вона не зникає протягом декількох секунд, то збивати більше не потрібно.
- Просіяти борошно, наситивши його киснем. Додавати в яєчну масу невеликими порціями, поступово вимішуючи міксером на низьких обертах. Тісто за консистенцією має нагадувати сметану.
- Додати сіль, перемішати силіконовою лопаткою, але не довго — інакше тісто осяде і бісквіт вийти щільним. Якщо все зроблено правильно, тісто стікатиме з ложки широкою стрічкою.
- Яблука (зелені кисло-солодкі і не дуже соковиті, але щільні плоди) помити, просушити паперовими рушниками. Розрізати навпіл, видалити серцевину з насінням і нарізати невеликими кубиками. Скропити лимонним соком.
- Дно форми застелити пергаментом або ж змастити вершковим маслом чи рафінованою соняшниковою олією. Дно і боки присипати борошном або манною крупою.
- Викласти у форму яблука, залити тістом. Покрутіть форму, щоб бісквітна маса заповнила весь простір між начинкою. Помістити у духовку, вже розігріту до 180 градусів — якщо ставити у холодну, тісто «впаде».
- Випікати 30−40 хвилин, до появи золотистої скоринки. Щоб бісквіт не осів, духовку не відчиняйте перші 20 хвилин. Готовність випічки перевіряти сухою дерев'яною шпажкою — якщо вона не намокла від тіста, то шарлотка готова.
Раніше ведучій «МайстерШефу» Ектор Хіменес-Браво розповідав, як готує шарлотку він.
Фото з Pixabay.139
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