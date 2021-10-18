Смак вуличної Франції: Герасим’юк поділилась рецептом «паризьких дерунів»

Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, перебуваючи у Франції, вирішила спробувати вуличну їжу на місцевому ринку. Журналістка купила деруни, які вихваляли в черзі.

Вона подивилася за процесом приготування страви, дізналася, що місцевий кухар називає приготований картопляний млинець просто — галет, gallet.

Паризькі деруни їй сподобалися: «Воно на смак добре. Дещо по-іншому, ніж наше, але добре».

У Facebook Герасим'юк написала, що готуються деруни також як і у нас. Труть картоплю на бурякову терку, грубо, туди всипають терту цибулю та твердий тертий сир, солять й смажать на олії.

Раніше «ФАКТИ» публікували легкі рецепти страв з картоплі. А також розповідали, якою картопляною стравою балує бійців військовий кухар з Волині.

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