Телекулінар поділився рецептами ароматних грибних соусів: приготують навіть недосвідчені любителі
Своїми рецептами грибних соусів поділився учасник реаліті «Пекельна кухня» Юрій Діденко.
Як пише novy.tv, рецепти грибних підлив не складні — їх може приготувати навіть недосвідчений любитель.
Соус з білими грибами.
Інгредієнти:
- 50 г цибулі,
- 10 г часнику,
- 5 г ягід ялівцю,
- 400 г заморожених білих грибів,
- 300 г вершків 18% жирності,
- сіль, цукор, чорний перець,
- рослинна олія для обсмажування.
Приготування:
- Дрібно нарізаємо цибулю, часник і ягоди ялівцю. Все обсмажуємо на рослинній олії.
- Додаємо білі гриби і обсмажуємо до золотистої скоринки.
- Вміст пательні заливаємо вершками і тушкуємо.
- Доводимо до смаку сіллю, цукром, чорним перцем. За бажанням можна додати зелень.
Соус з гливами.
Інгредієнти:
- 200 мл вершків 18% жирності,
- 100 г плавленого сиру типу Viola,
- 100 г сиру дорблю або, за бажанням, візьміть будь-який сир, який вам подобається,
- 200 г грибів глив,
- сіль, цукор.
Приготування:
- Помістіть сир у каструлю і доведіть до кипіння.
- Окремо на вершковому маслі обсмажте гриби.
- Перекладіть їх до сирного соусу і доведіть до смаку сіллю і цукром.
Соус з печерицями.
Інгредієнти:
- 400 г печериць,
- 15 г часнику,
- 400 г яловичого бульйону,
- оливкова олія,
- вершкове масло,
- борошно,
- сіль, перець, цукор.
Приготування:
- Гриби нарізати слайсами, часник дрібно накришити.
- Обсмажити на суміші оливкової олії та вершкового масла.
- Там же на пательні готуємо «ру» — це суміш вершкового масла і муки у пропорції один до двох.
- У обсмажені гриби додаємо заздалегідь приготований бульйон. Поступово доводимо соус до загустіння.
- Підсилюємо смак сіллю, перцем і цукром.
Раніше шеф-кухар Андрій Величко розповів, як приготувати з білих грибів відмінний гарнір до риби або м'яса, або основне блюдо, з картопляним пюре або домашньою локшиною.
Фото: https://ua.depositphotos.com.108
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