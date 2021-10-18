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Телекулінар поділився рецептами ароматних грибних соусів: приготують навіть недосвідчені любителі

12:27 18 жовтня 2021
Білі гриби

Своїми рецептами грибних соусів поділився учасник реаліті «Пекельна кухня» Юрій Діденко.

Як пише novy.tv, рецепти грибних підлив не складні — їх може приготувати навіть недосвідчений любитель.

Соус з білими грибами.

Інгредієнти:

  • 50 г цибулі,
  • 10 г часнику,
  • 5 г ягід ялівцю,
  • 400 г заморожених білих грибів,
  • 300 г вершків 18% жирності,
  • сіль, цукор, чорний перець,
  • рослинна олія для обсмажування.

Приготування:

  • Дрібно нарізаємо цибулю, часник і ягоди ялівцю. Все обсмажуємо на рослинній олії.
  • Додаємо білі гриби і обсмажуємо до золотистої скоринки.
  • Вміст пательні заливаємо вершками і тушкуємо.
  • Доводимо до смаку сіллю, цукром, чорним перцем. За бажанням можна додати зелень.


Соус з гливами.

Інгредієнти:

  • 200 мл вершків 18% жирності,
  • 100 г плавленого сиру типу Viola,
  • 100 г сиру дорблю або, за бажанням, візьміть будь-який сир, який вам подобається,
  • 200 г грибів глив,
  • сіль, цукор.

Приготування:

  • Помістіть сир у каструлю і доведіть до кипіння.
  • Окремо на вершковому маслі обсмажте гриби.
  • Перекладіть їх до сирного соусу і доведіть до смаку сіллю і цукром.

Соус з печерицями.

Інгредієнти:

  • 400 г печериць,
  • 15 г часнику,
  • 400 г яловичого бульйону,
  • оливкова олія,
  • вершкове масло,
  • борошно,
  • сіль, перець, цукор.

Приготування:

  • Гриби нарізати слайсами, часник дрібно накришити.
  • Обсмажити на суміші оливкової олії та вершкового масла.
  • Там же на пательні готуємо «ру» — це суміш вершкового масла і муки у пропорції один до двох.
  • У обсмажені гриби додаємо заздалегідь приготований бульйон. Поступово доводимо соус до загустіння.
  • Підсилюємо смак сіллю, перцем і цукром.

Раніше шеф-кухар Андрій Величко розповів, як приготувати з білих грибів відмінний гарнір до риби або м'яса, або основне блюдо, з картопляним пюре або домашньою локшиною.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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