Телекулінар поділився рецептами ароматних грибних соусів: приготують навіть недосвідчені любителі

Своїми рецептами грибних соусів поділився учасник реаліті «Пекельна кухня» Юрій Діденко.

Як пише novy.tv, рецепти грибних підлив не складні — їх може приготувати навіть недосвідчений любитель.

Соус з білими грибами.

Інгредієнти: 50 г цибулі,

10 г часнику,

5 г ягід ялівцю,

400 г заморожених білих грибів,

300 г вершків 18% жирності,

сіль, цукор, чорний перець,

рослинна олія для обсмажування.

Приготування: Дрібно нарізаємо цибулю, часник і ягоди ялівцю. Все обсмажуємо на рослинній олії.

Додаємо білі гриби і обсмажуємо до золотистої скоринки.

Вміст пательні заливаємо вершками і тушкуємо.

Доводимо до смаку сіллю, цукром, чорним перцем. За бажанням можна додати зелень.



Соус з гливами.

Інгредієнти: 200 мл вершків 18% жирності,

100 г плавленого сиру типу Viola,

100 г сиру дорблю або, за бажанням, візьміть будь-який сир, який вам подобається,

200 г грибів глив,

сіль, цукор.

Приготування: Помістіть сир у каструлю і доведіть до кипіння.

Окремо на вершковому маслі обсмажте гриби.

Перекладіть їх до сирного соусу і доведіть до смаку сіллю і цукром.

Соус з печерицями.

Інгредієнти: 400 г печериць,

15 г часнику,

400 г яловичого бульйону,

оливкова олія,

вершкове масло,

борошно,

сіль, перець, цукор.

Приготування: Гриби нарізати слайсами, часник дрібно накришити.

Обсмажити на суміші оливкової олії та вершкового масла.

Там же на пательні готуємо «ру» — це суміш вершкового масла і муки у пропорції один до двох.

У обсмажені гриби додаємо заздалегідь приготований бульйон. Поступово доводимо соус до загустіння.

Підсилюємо смак сіллю, перцем і цукром.

Раніше шеф-кухар Андрій Величко розповів, як приготувати з білих грибів відмінний гарнір до риби або м'яса, або основне блюдо, з картопляним пюре або домашньою локшиною.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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