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Побалуйте себе солоденьким: рецепт гарбузових цукатів від Лізи Глінської

11:27 17 жовтня 2021
Побалуйте себе солоденьким: рецепт гарбузових цукатів від Лізи Глінської

Серед безлічі рецептів страв із гарбуза є не лише каші і французькі супи-пюре. Кондитер Ліза Глінська вважає, що в гарбузі достатньо солодкого смаку, щоб приготувати з м'якоті цукати. Свій рецепт ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» показала в Instagram.

Цукати з гарбуза

На 1 кг гарбуза знадобляться:

  • Вода — 500 мл;
  • Цукор — 500 г;
  • Кориця — 0,5 ч. л .;
  • Імбир сушений — 0,5 ч. л .;
  • Кардамон — 3−4 штуки.

Гарбуз очистити від шкірки і насіння, нарізати кубиками 3 на 3 сантиметри. Скласти майбутні цукати у велику каструлю, додати туди спеції і цукор, залити водою, довести до кипіння. Гарбуз у сиропі варити 20−25 хвилин, поки не стане прозорим. Сироп остудити.
Шматочки гарбуза викласти на решітку, сушити в духовці 4−5 годин на слабкому вогні (80 градусів). Зберігати цукати в герметичній посудині.

цукаты
Тримати гарбуз у сиропі потрібно, поки не стане прозорим

Нагадаємо, правильно запечений гарбуз із соусом можна подавати як вегетаріанський стейк. А тренер «Зважених и щасливих» Марина Боржемська радить гарбуз тим, у кого є проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту.

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