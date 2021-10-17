Побалуйте себе солоденьким: рецепт гарбузових цукатів від Лізи Глінської

Серед безлічі рецептів страв із гарбуза є не лише каші і французькі супи-пюре. Кондитер Ліза Глінська вважає, що в гарбузі достатньо солодкого смаку, щоб приготувати з м'якоті цукати. Свій рецепт ведуча кулінарного шоу «МастерШеф» показала в Instagram.

Цукати з гарбуза На 1 кг гарбуза знадобляться: Вода — 500 мл;

Цукор — 500 г;

Кориця — 0,5 ч. л .;

Імбир сушений — 0,5 ч. л .;

Кардамон — 3−4 штуки. Гарбуз очистити від шкірки і насіння, нарізати кубиками 3 на 3 сантиметри. Скласти майбутні цукати у велику каструлю, додати туди спеції і цукор, залити водою, довести до кипіння. Гарбуз у сиропі варити 20−25 хвилин, поки не стане прозорим. Сироп остудити.

Шматочки гарбуза викласти на решітку, сушити в духовці 4−5 годин на слабкому вогні (80 градусів). Зберігати цукати в герметичній посудині. Тримати гарбуз у сиропі потрібно, поки не стане прозорим

Нагадаємо, правильно запечений гарбуз із соусом можна подавати як вегетаріанський стейк. А тренер «Зважених и щасливих» Марина Боржемська радить гарбуз тим, у кого є проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту.

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