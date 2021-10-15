Оригінальний вершковий смак популярної страви: рецепт класичного ризото з морепродуктами

Серед безлічі страв, в яких використовують рис, ризото займає особливе місце. Класичне ризото з морепродуктами — відоме блюдо італійської кухні. Воно має особливу, вершково-кремову консистенцію, яка досягається спеціальною технологією приготування. Подробиці на сайті 1000.menu.

Класичне ризото з морепродуктами

Продукти

Рис 150 гр

Креветки 50 гр

Морський коктейль 50 гр

Вода 240 мл

Вершки жирні 70 гр

Вино біле 30 мл

Цибуля 30 гр

Часник 1 гр

Вершкове масло 20 гр

Оливкова олія 2 гр

Сіль до смаку

Перець чорний мелений до смаку

Петрушка до смаку



Приготування

Морепродукти попередньо розморозити. Розморожені креветки очистити від панцира та внутрішньої кишки.

Цибулю очистити та дрібно нарізати, часник розчавити лезом ножа.

На сковороді розігріти оливкову олію на середньому вогні. Викласти морепродукти. Обсмажити їх протягом 3−4 хвилин на сильному вогні. В самому кінці посолити.

На іншій сковороді теж смажити цибулю та часник на оливковій олії.

Коли цибуля стане прозорою, всипати на сковороду рис. Обсмажити рис до прозорості, вогонь невеликий.

Як тільки рис досягне потрібної консистенції, влити вино. Розмішати рис, чекаючи випаровування алкоголю.

Як тільки рідина випарується, влити третину від всієї води, 80 мл.

Далі ризото варити при постійному легкому помішуванні. Це допоможе рівномірно розподілити крохмаль, що зробить ризото кремовим.



Як тільки вся перша порція води випарується, налити наступну. І знову розмішати легкими рухами, чекаючи повного випаровування. Перед третім разом посолити та приправити рис.

Коли рис буде майже готовий і вся вода випарується, викласти в нього морепродукти. Потім влити вершки жирністю 20%, вони найкраще підходять для соусів.

Варити ризото далі близько 3 хвилин, все також злегка помішуючи.

У самому кінці додати в ризото вершкове масло та перемішати.

Вимкнути вогонь, накрити сковорідку кришкою й дати йому «відпочити» 2 хвилини. За цей час рис дійде до повної готовності. При подачі посипати страву петрушкою.