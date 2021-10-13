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«Суперсніданок для всіх у домі»: простий рецепт сирних панкейків із яблуком від Ектора Хіменеса-Браво

22:53 13 жовтня 2021
панкейки

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував всім любителям вишуканих і поживних сніданків приготувати з ранку сирні панкейки з яблуком. Суддя шоу «Майстер-Шеф» обіцяє, що це буде суперсніданок для всіх у домі, і приготується досить швидко. На відміну від колег, Хіменес-Браво готує панкейки не з тертим яблуком, а з фруктом, порізаним тонкими кружальцями. Відеорецепт наводиться в Instagram.

Сирні панкейки з яблуком

  • Сир — 200 г;
  • борошно — 70 г;
  • яйце — 2 шт .;
  • цукор — 2 ст. л .;
  • яблуко — 1 шт .;
  • сода — 0,5 ч. л .;
  • сіль.

Сир добре розім'яти або протерти через сито. Додати всі інгредієнти, крім яблука. Яблуко тонко нарізати кружальцями, вирізати серединку. На сковороду з добре розігрітою олією викласти шар тіста, а на нього — яблучне кружальце. Обсмажити з двох сторін.

Свій рецепт панкейків є у співачки Насті Приходько. До складу входять перезрілі банани. А тренер Марина Боржемська любить готувати корисні вівсяні панкейки.

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