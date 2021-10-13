«Суперсніданок для всіх у домі»: простий рецепт сирних панкейків із яблуком від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував всім любителям вишуканих і поживних сніданків приготувати з ранку сирні панкейки з яблуком. Суддя шоу «Майстер-Шеф» обіцяє, що це буде суперсніданок для всіх у домі, і приготується досить швидко. На відміну від колег, Хіменес-Браво готує панкейки не з тертим яблуком, а з фруктом, порізаним тонкими кружальцями. Відеорецепт наводиться в Instagram.

Сирні панкейки з яблуком Сир — 200 г;

борошно — 70 г;

яйце — 2 шт .;

цукор — 2 ст. л .;

яблуко — 1 шт .;

сода — 0,5 ч. л .;

сіль. Сир добре розім'яти або протерти через сито. Додати всі інгредієнти, крім яблука. Яблуко тонко нарізати кружальцями, вирізати серединку. На сковороду з добре розігрітою олією викласти шар тіста, а на нього — яблучне кружальце. Обсмажити з двох сторін.

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