Ситний, поживний та може замінити сніданок: рецепт яблучного мусу з манки

Дітям на сніданки часто пропонують сирну запіканку, сирники або каші. Кулінари порталу RussianFood рекомендують замінити каші мусом, який більше нагадує десерт. Він готується на основі манної крупи, а тому ситний й поживний.

Яблучний мус

Продукти



650 г яблук;

650 мл води;

п'ять столових ложок цукру;

п'ять столових ложок манної крупи;

лимонна кислота на кінчику ножа.

Приготування

Очистити яблука від шкірки, видалити з них серцевину та нарізати на четвертинки. Потім залити шматочки фрукта водою, додати цукор й лимонну кислоту.

Отриману масу поставити на вогонь, довести воду до кипіння та 5−10 хвилин проварити яблука — до того моменту, поки вони не розваряться.

Зробити пюре за допомогою блендера, міксера або простого сита.

Додати манну крупу. Робити це необхідно поступово, по одній столовій ложці, постійно ретельно перемішуючи.

Отриману масу варити три хвилини після закипання.

Після того як маса охолоне, потрібно гарненько збити її міксером — до тих пір поки не побіліє і не стане більш об'ємною.

Щоб мус вийшов більш повітряним, можна під час збивання помістити його в посуд з крижаною водою.