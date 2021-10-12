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Швидко і смачно: Настя Приходько поділилася рецептом десерту з бананів, що переспіли

12:11 12 жовтня 2021
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, мама трьох дітей, розповіла, як швидко і смачно приготувати панкейки з переспілих бананів.

Процес приготування панкейків вона виклала у Instagram, зазначивши, що готує їх на сильно розігрітій пательні та подає з топінгами.

Інгредієнти:

  • 2 переспілих банани;
  • 550 гр борошна;
  • 2 склянки молока;
  • 2.ст.л олії соняшникової;
  • 4−5 ст. л цукру + ванільний цукор;
  • 3 яйця;
  • розпушувач;
  • дрібка солі.

Раніше Анастасія Приходько, яку ЗМІ «дістали» публікаціями про її «алкоголізм», поділилася особистим рецептом «алкотерапіі»: «Наливаєте 30 мл ламбруско, додаєте воду та 5 величезних кубиків льоду, прикрашаєте ягодами, фотографуєтеся. Виливаєте — пити цю теплу воду з бульбашками неможливо» .

Фото Анастасії Приходько із соціальних мереж.

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