Швидко і смачно: Настя Приходько поділилася рецептом десерту з бананів, що переспіли

Співачка Анастасія Приходько, мама трьох дітей, розповіла, як швидко і смачно приготувати панкейки з переспілих бананів.

Процес приготування панкейків вона виклала у Instagram, зазначивши, що готує їх на сильно розігрітій пательні та подає з топінгами.

Інгредієнти: 2 переспілих банани;

550 гр борошна;

2 склянки молока;

2.ст.л олії соняшникової;

4−5 ст. л цукру + ванільний цукор;

3 яйця;

розпушувач;

дрібка солі.

Раніше Анастасія Приходько, яку ЗМІ «дістали» публікаціями про її «алкоголізм», поділилася особистим рецептом «алкотерапіі»: «Наливаєте 30 мл ламбруско, додаєте воду та 5 величезних кубиків льоду, прикрашаєте ягодами, фотографуєтеся. Виливаєте — пити цю теплу воду з бульбашками неможливо» .

Фото Анастасії Приходько із соціальних мереж.

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