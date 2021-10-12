Швидко і смачно: Настя Приходько поділилася рецептом десерту з бананів, що переспіли
Співачка Анастасія Приходько, мама трьох дітей, розповіла, як швидко і смачно приготувати панкейки з переспілих бананів.
Процес приготування панкейків вона виклала у Instagram, зазначивши, що готує їх на сильно розігрітій пательні та подає з топінгами.
Інгредієнти:
- 2 переспілих банани;
- 550 гр борошна;
- 2 склянки молока;
- 2.ст.л олії соняшникової;
- 4−5 ст. л цукру + ванільний цукор;
- 3 яйця;
- розпушувач;
- дрібка солі.
Раніше Анастасія Приходько, яку ЗМІ «дістали» публікаціями про її «алкоголізм», поділилася особистим рецептом «алкотерапіі»: «Наливаєте 30 мл ламбруско, додаєте воду та 5 величезних кубиків льоду, прикрашаєте ягодами, фотографуєтеся. Виливаєте — пити цю теплу воду з бульбашками неможливо» .
Фото Анастасії Приходько із соціальних мереж.106
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