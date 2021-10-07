26.27 / 26.46 30.27 / 30.60
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Стейк із… гарбуза: «пекельний шеф» поділився незвичайним рецептом

18:08 7 жовтня 2021
гарбуз

Поки сезон гарбуза у розпалі, відомі шеф-кухарі змагаються, хто винайде найбільш незвичайний рецепт зі смачним овочем. Деякі вже відкрили для себе хапаму — солодкий плов із гарбузом, а шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов пропонує приготувати з гарбуза фальшивий вегетаріанський стейк. Рецепт наводить Новий канал .

Стейк із печеного гарбуза

На 1 кг гарбуза знадобляться:

  • Вершки — 250 г;
  • Сир страчателла — 250 г;
  • Олія — 20 г.

Для соусу:

  • Лук — 150 г;
  • Часник — 50 г;
  • Морква — 150 г;
  • Куркума — 15 г;
  • Сіль — 0,5 ч. л .;
  • Цукор — 0,5 ч.л.

250 г гарбуза нарізати скибками. Посолити, обмазати олією, запекти в духовці 10 хвилин на 180 градусах. Обмазати олією, викласти на тарілку разом з сиром страчателлою.

Для соусу обсмажити цибулю і моркву на олії, протушкувати з залишком гарбуза, додати, сіль, часник, спеції і вершки. Коли гарбуз стане м'яким, масу збити в блендері і залити «стейк».

Нагадаємо, з гарбуза виходять смачні крем-супи: на курячому бульйоні, з вершками і імбиром, на кокосовому молоці.

Фото https://ua.depositphotos.com/

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розрахунок пенсії

Пенсія за віком: українцям роз'яснили механізм нарахування стажу і можливість додавання старих відомостей

Королева Єлизавета, Кейт Міддлтон і принц Вільям

Після таємних щотижневих зустрічей з Кейт Міддлтон королева Єлизавета вирішила, що герцогиня готова до ролі дружини короля

пенсіонер

До кінця року пенсії підвищать ще двічі: кому скільки додадуть

Джеймі Олівер

Знаменитий кухар Джеймі Олівер схуд на 12 кілограмів завдяки лише одній зміні у своїй дієті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.