Стейк із… гарбуза: «пекельний шеф» поділився незвичайним рецептом
Поки сезон гарбуза у розпалі, відомі шеф-кухарі змагаються, хто винайде найбільш незвичайний рецепт зі смачним овочем. Деякі вже відкрили для себе хапаму — солодкий плов із гарбузом, а шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов пропонує приготувати з гарбуза фальшивий вегетаріанський стейк. Рецепт наводить Новий канал .
Стейк із печеного гарбуза
На 1 кг гарбуза знадобляться:
- Вершки — 250 г;
- Сир страчателла — 250 г;
- Олія — 20 г.
Для соусу:
- Лук — 150 г;
- Часник — 50 г;
- Морква — 150 г;
- Куркума — 15 г;
- Сіль — 0,5 ч. л .;
- Цукор — 0,5 ч.л.
250 г гарбуза нарізати скибками. Посолити, обмазати олією, запекти в духовці 10 хвилин на 180 градусах. Обмазати олією, викласти на тарілку разом з сиром страчателлою.
Для соусу обсмажити цибулю і моркву на олії, протушкувати з залишком гарбуза, додати, сіль, часник, спеції і вершки. Коли гарбуз стане м'яким, масу збити в блендері і залити «стейк».
Нагадаємо, з гарбуза виходять смачні крем-супи: на курячому бульйоні, з вершками і імбиром, на кокосовому молоці.
Фото https://ua.depositphotos.com/127
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