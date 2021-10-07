Стейк із… гарбуза: «пекельний шеф» поділився незвичайним рецептом

Поки сезон гарбуза у розпалі, відомі шеф-кухарі змагаються, хто винайде найбільш незвичайний рецепт зі смачним овочем. Деякі вже відкрили для себе хапаму — солодкий плов із гарбузом, а шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов пропонує приготувати з гарбуза фальшивий вегетаріанський стейк. Рецепт наводить Новий канал .

Стейк із печеного гарбуза На 1 кг гарбуза знадобляться: Вершки — 250 г;

Сир страчателла — 250 г;

Олія — 20 г. Для соусу: Лук — 150 г;

Часник — 50 г;

Морква — 150 г;

Куркума — 15 г;

Сіль — 0,5 ч. л .;

Цукор — 0,5 ч.л. 250 г гарбуза нарізати скибками. Посолити, обмазати олією, запекти в духовці 10 хвилин на 180 градусах. Обмазати олією, викласти на тарілку разом з сиром страчателлою. Для соусу обсмажити цибулю і моркву на олії, протушкувати з залишком гарбуза, додати, сіль, часник, спеції і вершки. Коли гарбуз стане м'яким, масу збити в блендері і залити «стейк».

Нагадаємо, з гарбуза виходять смачні крем-супи: на курячому бульйоні, з вершками і імбиром, на кокосовому молоці.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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