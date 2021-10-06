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«Мамська фантазія»: екс- «блискуча» Ковальчук поділилася рецептом простого сніданку для дитини

13:04 6 жовтня 2021
Вафлі

Екс-солістка «Блестящих» Юлія Ковальчук встигла побудувати сольну кар'єру, вийти заміж за Олексія Чумакова, народити дочку і зібрати в Instagram мільйонну армію фанатів.

Саме у соцмережах на своїй сторінці співачка поділилася рецептом смачного сніданку. «Мамська фантазія, звичайно, величезна, але не безмежна. Тому, коли черговим ранком я ламала голову, чим би порадувати донечку, вирішила поекспериментувати і зупинилася на вафлях», — пише Юлія.

Фото Юлії Ковальчук.

За її словами, рецепт такого смачного сніданку елементарний.

Інгредієнти:

  • 3 яйця;
  • 350 гр молока;
  • 125 г вершкового масла;
  • 1 ч.л. ванільного цукру;
  • 2 склянки борошна;
  • ¼ склянки цукру.

Приготування:

  • Розтопити вершкове масло на водяній бані.
  • Змішати блендером яйця, молоко, розтоплене масло і ванільний цукор.
  • У великій мисці змішати борошно і цукор. Зробити «гірку» і поступово, постійно помішуючи, влити яєчну масу та замісила рідке тісто.
  • За допомогою мірного стаканчика розлити порції у вафельницу.

«Далі у нас смаки розділилися: Амелія їх їла без всього, я — зі сметаною, а Льоша — зі згущеним молоком», — додала Юлія Ковальчук.

Раніше співачка, у якої через пандемію коронавируса зменшилася кількість виступів, з подивом виявила, що опанувала нову професію — у багатьох проектах її почали називати «блогеркою».

Фото зі сторінки Юлії Ковальчук у соціальних мережах.

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