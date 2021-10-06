«Мамська фантазія»: екс- «блискуча» Ковальчук поділилася рецептом простого сніданку для дитини
Екс-солістка «Блестящих» Юлія Ковальчук встигла побудувати сольну кар'єру, вийти заміж за Олексія Чумакова, народити дочку і зібрати в Instagram мільйонну армію фанатів.
Саме у соцмережах на своїй сторінці співачка поділилася рецептом смачного сніданку. «Мамська фантазія, звичайно, величезна, але не безмежна. Тому, коли черговим ранком я ламала голову, чим би порадувати донечку, вирішила поекспериментувати і зупинилася на вафлях», — пише Юлія.
За її словами, рецепт такого смачного сніданку елементарний.
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 350 гр молока;
- 125 г вершкового масла;
- 1 ч.л. ванільного цукру;
- 2 склянки борошна;
- ¼ склянки цукру.
Приготування:
- Розтопити вершкове масло на водяній бані.
- Змішати блендером яйця, молоко, розтоплене масло і ванільний цукор.
- У великій мисці змішати борошно і цукор. Зробити «гірку» і поступово, постійно помішуючи, влити яєчну масу та замісила рідке тісто.
- За допомогою мірного стаканчика розлити порції у вафельницу.
«Далі у нас смаки розділилися: Амелія їх їла без всього, я — зі сметаною, а Льоша — зі згущеним молоком», — додала Юлія Ковальчук.
Раніше співачка, у якої через пандемію коронавируса зменшилася кількість виступів, з подивом виявила, що опанувала нову професію — у багатьох проектах її почали називати «блогеркою».
Фото зі сторінки Юлії Ковальчук у соціальних мережах.122
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