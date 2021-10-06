Розкрито рецепт весільного торта принца Вільяма і Кейт Міддлтон — всього шість інгредієнтів

Після того, як колишній кухар Букінгемського палацу Дарен Макгреді поділився сімейним рецептом улюбленого шоколадного торта королеви Єлизавети II, на сайті британської компанії Royal Collection Trust, що управляє Королівською колекцією творів мистецтва і коштовностей, було опубліковано рецепт весільного торта принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Герцог і герцогиня Кембриджські одружилися у 2011 році. Гостям подавали два торти — з фруктами та шоколадний. Останній був зроблений на замовлення нареченого, який з дитинства обожнює шоколадні десерти.

Як стверджується на сайті, цей шоколадний торт виключно просто приготувати. Знадобиться всього шість інгредієнтів і пів години часу.

Для торта знадобиться

225 грамів чайного печива (Rich Tea biscuits)

115 грамів м'якого вершкового масла

115 грамів цукрової пудри з нерафінованого цукру

115 грамів поламаного на шматочки чорного шоколаду (що містить не менше 53% какао)

2 столові ложки теплої води

Для крему-ганашу

115 грамів поламаного на шматочки чорного шоколаду

125 грамів збитих вершків

Потрібна також металева роз'ємна форма-кільце для торта діаметром 15 сантиметрів.

Приготування.

1. Змастити форму для торта маслом, вистелити дно і боки пергаментним папером і відкласти вбік.

2. Поламати печиво на шматочки розміром 1−2 сантиметри. Не перемелювати їх блендером — вони не повинні перетворюватися в крихту.

3. Розм'якшене масло і цукор збити разом в мисці — щоб вони перетворилися на легку повітряну масу.

4. Розтопити шоколад в мікрохвильовій печі або на водяній бані.

5. Розтоплений шоколад влити в масло з цукром і ретельно перемішати.

6. В кінці додати воду, а потім шматочки печива. Добре перемішати, щоб всі шматочки печива були покриті шоколадною сумішшю.

7. Помістити суміш у кільце для торта та обережно, але сильно натисніть на нього, щоб отримати однорідну текстуру. Помістіти торт в холодильник — до тих пір, поки шоколад не стане твердим. Це може зайняти до 30 хвилин.

Шоколадний ганаш для покриття торта



1. Покласти подрібнений шоколад в миску і вилийте збиті вершки в каструльку.

2. Довести до кипіння вершки (але не кип'ятити) і вилити на подрібнений шоколад. Ретельно перемішати, поки шоколад повністю не розтане і ганаш не стане однорідним.

3. Дістати торт з холодильника і вийняти його з кільця. Покласти його на решітку, підставивши під неї тацю, щоб зібрати надлишки ганашу. Ретельно змастити шоколадний торт теплим ганашем, стежачи за тим, щоб весь торт був покритий рівномірним шаром. Дайте йому повністю охолонути. Потім помістити на тарілки та прикрасити по своєму бажанню.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дружина принца Чарльза Камілла поділилася своїм фірмовим рецептом пирога.

Фото Royal Collection Trust

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