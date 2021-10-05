Порятунок зіпсованої страви: «Пекельний Шеф» розповів, як реанімувати пересолену, переперчену і підгорілу їжу

Шеф реаліті «Пекельна кухня» Алекс Якутов, який часто ділиться орігінальнимі рецептами, наприклад, борщу із запеченими томатами, розкрив декілька секретів, розповівши, як можна «врятувати» страву, яка, здавалося, загинула безповоротно.

Про те, чи можна «врятувати» їжу, яку пересолили, переперчено або ж перетримали на плиті, пише сайт novy.tv.

Якщо страва підгорає, то її в жодному разі не можна перемішувати або намагатися подивитися, а що ж там, на дні… «Так робити не потрібно, тому що страва просочиться гаром. Щойно ви відчувши запах горілого, відставте каструлю з плити. Візьміть чисту і пересипте те, що не пригоріло. Гар залишиться у першій каструлі, і велика частина страви буде врятована», — радить Алекс Якутов.

Якщо господиня пересолила суп, то потрібно додати трохи лимонної кислоти, лимонного соку або винного оцту, а також цукор. Пересолене рагу можна «врятувати», додавши воду. Якщо ж постраждала каша, то простіше зварити ще одну порцію без солі і змішати з першою, пересоленою.

«М'ясо реанімувати складніше, але можна. Не поспішайте відправляти його на смітник. Зробіть томатний соус. Проваріть помідори, додайте цукор, свіжий або сушений базилік і подавайте м'ясо із соусом. Важливо під час варіння заправку не солити. Також можна нарізати м'ясо шматочками і протушкувати. Воно віддасть зайву сіль підливі», — радить кулінар.

Допомогти страві, яка занадто переперчена, може кокосове молоко або вершки — щось молочне і жирне. Продуктам потрібно покипіти разом пару хвилин. «Ви поперчили курку, запекли її, спробували — жахливо гостра. Розірвіть її на волокна, зробіть до неї кокосовий соус, туди додайте сік лайму, трави, можна покласти трохи помідорів. Протушкувати курку у соусі, він забере гостроту і збалансує смак», — зазначив Алекс Якутов.

Ексклюзивне інтерв'ю з Алексом Якутовим «У дитинстві ловив і смажив бичків прямо з кишками» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Алекса Якутова у соціальних мережах.

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