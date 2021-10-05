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«Шалено смачні» карамельні вушка від Лізи Глинської: покроковий рецепт

9:40 5 жовтня 2021
Ліза Глинська

Кулінар Ліза Глинська, яка нешодавно розповідала про те, як приготувати яблука у сирному тісті, поділилася рецептом смачних карамельних вушок з листкового тіста.

На своєму YouTube-каналі вона назвала вушка «шалено смачними», додавши, що страва готується дуже легко і швидко з простих інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • 500 г прісного листкового тіста;
  • 200 г цукру (10 ст. л.);
  • Борошно (для подпилкі).

Технологія приготування:

  • Підпиліть стіл борошном і розкачайте тісто у пласт товщиною 5 мм.
  • Посипте зверху цукор і вкатайте його качалкою у тісто. Переверніть і зробіть те ж саме з іншого боку.
  • Ножем зріжте край тіста зверху і знизу. Зробіть складку зверху і знизу шириною 2 см і складіть його на зустріч один одному. Не складайте тісто занадто щільно, інакше вушка не розкриються так красиво.
  • Наріжте тісто шириною 2 см.
  • Викладіть вушка на пергамент на хорошій відстані одне від одного. Відправте деко у розігріту до 200 градусів духовку з конвекцією (обдувом) на 20 хвилин.
  • Через 15 хвилин потрібно вийняти деко з духовки і перевернути вушка на інший бік, щоб вони закарамелізувалися з обох сторін. Поверніть деко до духовки ще на 5 хвилин.
  • Готово! Смачного!

Нагадаємо, що раніше переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська поділилася рецептом найніжнішого лимонного пирога.

Фото — скріншот.

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