«Шалено смачні» карамельні вушка від Лізи Глинської: покроковий рецепт

Кулінар Ліза Глинська, яка нешодавно розповідала про те, як приготувати яблука у сирному тісті, поділилася рецептом смачних карамельних вушок з листкового тіста.

На своєму YouTube-каналі вона назвала вушка «шалено смачними», додавши, що страва готується дуже легко і швидко з простих інгредієнтів.

Інгредієнти: 500 г прісного листкового тіста;

200 г цукру (10 ст. л.);

Борошно (для подпилкі).

Технологія приготування: Підпиліть стіл борошном і розкачайте тісто у пласт товщиною 5 мм.

Посипте зверху цукор і вкатайте його качалкою у тісто. Переверніть і зробіть те ж саме з іншого боку.

Ножем зріжте край тіста зверху і знизу. Зробіть складку зверху і знизу шириною 2 см і складіть його на зустріч один одному. Не складайте тісто занадто щільно, інакше вушка не розкриються так красиво.

Наріжте тісто шириною 2 см.

Викладіть вушка на пергамент на хорошій відстані одне від одного. Відправте деко у розігріту до 200 градусів духовку з конвекцією (обдувом) на 20 хвилин.

Через 15 хвилин потрібно вийняти деко з духовки і перевернути вушка на інший бік, щоб вони закарамелізувалися з обох сторін. Поверніть деко до духовки ще на 5 хвилин.

Готово! Смачного!

Нагадаємо, що раніше переможниця і суддя кулінарного проекту «МайстерШеф» Ліза Глинська поділилася рецептом найніжнішого лимонного пирога.

Фото — скріншот.

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