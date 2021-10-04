Сімейний рецепт королеви Єлизавети II: кухар монарха розповів, як готувати шоколадний торт
Колишній кухар Букінгемського палацу Дарен Макгреді, який розповів, як готувати тарт татен з яблуками, розкрив рецепт шоколадного торта, який передавався в родині королеви Єлизавети II від покоління до покоління. Такий торт королівські кондитери готували ще для бабусі Єлизавети — королеви Марії Текської.
Сама Єлизавета їсть такий торт, який є її найулюбленішим, на свої дні народження, які, за королівською традицією, святкує двічі на рік.
Для торта знадобиться:
12 жовтків
4 цілих яйця
8 унцій (близько 230 грамів) цукру
4 унції (близько 115 грамів) борошна
2 унції (близько 57 грамів) порошку какао
4 унції (близько 115) вершкового масла
Для крему: один фунт (близько 450 грамів) 60%-ного шоколаду і приблизно 475 мілілітрів жирних вершків
Для глазурі: один фунт (близько 450 грамів) 60%-ного шоколаду і приблизно 475 мілілітрів жирних вершків
Приготування:
Збити жовтки, яйця та цукор. Помістити миску з яєчною сумішшю над посудом з гарячою водою і збивати до нагрівання. Прибрати й збити міксером до тих пір, поки суміш не загусне.
Розтопити масло. Просіяти разом борошно з какао-порошком. Налити в яєчну суміш масло, а потім суміш борошна і какао. Добре перемішати — щоб не було грудок.
Вилити тісто у вистелену пергаментним папером, змащену жиром і посипану борошном форму діаметром 23 сантиметри. Пекти близько 30 хвилин при 180 градусах Цельсія.
Вийняти форму, залишити остигати на 5−10 хвилин, потім перевернути торт на решітку і дати охолонути повністю.
Поки торт остигає, розтопити шоколад. Довести до кипіння вершки та влити їх в шоколад, перемішуючи до гладкості. Охолодити в холодильнику.
Розрізати торт на три шари та змастити кремом.
Покласти торт на решітку і повторити процес приготування крему для глазурі. Покрити глазур'ю верх і боки торта, разрівняти ложкою. Залишити торт в холодильнику просочитися. Залишки шоколадного крему-ганаша використовувати для прикраси торта.
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