Важливі секретні інгредієнти: Руслана Писанка поділилася особливостями приготування смачної страви — котлет з минтая та картопляного пюре
Відома телеведуча Руслана Писанка, яка розповіла, як приготувати намазку на хліб з оселедця, поділилася рецептом ще однієї рибної страви.
У програмі «Твій день» Писанка приготувала котлети з минтая й картопляне пюре за власним рецептом.
Для того, щоб котлети вийшли смачними, ведуча радить до фаршу додавати вершкове масло.
Котлети з минтая
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Приготування
Філе минтая перекрутити на м'ясорубці.
Батон замочити в молоці.
Цибулю нарізати і подрібнити у блендері.
Замочений в молоці батон віджати й додати до подрібненої цибулі, перемішати з допомогою блендера. У фарш додати сіль, перець та яйця.
Вершкове масло нарізати на шматочки так, щоб його можна було загортати у котлету.
З фаршу сформувати кульку, сплюснути її, в центр покласти нарізане вершкове масло й сформувати котлету.
Готові котлети добре запанірувати у кунжуті або панірувальних сухарях, щоб не витекло вершкове масло, й обсмажити на сковороді.
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