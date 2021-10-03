Важливі секретні інгредієнти: Руслана Писанка поділилася особливостями приготування смачної страви — котлет з минтая та картопляного пюре

Відома телеведуча Руслана Писанка, яка розповіла, як приготувати намазку на хліб з оселедця, поділилася рецептом ще однієї рибної страви.

У програмі «Твій день» Писанка приготувала котлети з минтая й картопляне пюре за власним рецептом.

Для того, щоб котлети вийшли смачними, ведуча радить до фаршу додавати вершкове масло.

Котлети з минтая Продукти Приготування Філе минтая перекрутити на м'ясорубці. Батон замочити в молоці. Цибулю нарізати і подрібнити у блендері. Замочений в молоці батон віджати й додати до подрібненої цибулі, перемішати з допомогою блендера. У фарш додати сіль, перець та яйця. Вершкове масло нарізати на шматочки так, щоб його можна було загортати у котлету. З фаршу сформувати кульку, сплюснути її, в центр покласти нарізане вершкове масло й сформувати котлету. Готові котлети добре запанірувати у кунжуті або панірувальних сухарях, щоб не витекло вершкове масло, й обсмажити на сковороді.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт юшки з півня та котлет з коропа.

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