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Важливі секретні інгредієнти: Руслана Писанка поділилася особливостями приготування смачної страви — котлет з минтая та картопляного пюре

22:22 3 жовтня 2021
котлети

Відома телеведуча Руслана Писанка, яка розповіла, як приготувати намазку на хліб з оселедця, поділилася рецептом ще однієї рибної страви.

У програмі «Твій день» Писанка приготувала котлети з минтая й картопляне пюре за власним рецептом.

Для того, щоб котлети вийшли смачними, ведуча радить до фаршу додавати вершкове масло.

Котлети з минтая

Продукти

Приготування

Філе минтая перекрутити на м'ясорубці.

Батон замочити в молоці.

Цибулю нарізати і подрібнити у блендері.

Замочений в молоці батон віджати й додати до подрібненої цибулі, перемішати з допомогою блендера. У фарш додати сіль, перець та яйця.

Вершкове масло нарізати на шматочки так, щоб його можна було загортати у котлету.

З фаршу сформувати кульку, сплюснути її, в центр покласти нарізане вершкове масло й сформувати котлету.

Готові котлети добре запанірувати у кунжуті або панірувальних сухарях, щоб не витекло вершкове масло, й обсмажити на сковороді.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт юшки з півня та котлет з коропа.

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